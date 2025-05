Toda la primavera en un jardín efímero

La joven princesa Amalia de Orange visitaba hace pocas semanas España para inaugurar en Madrid un nuevo y pequeño jardín de tulipanes. Un rincón en la plaza de Oriente, junto al Palacio Real, donde en noviembre se plantaron 7.500 bulbos de tulipanes blancos y naranjas que, ahora en plena floración, recuerdan la gratitud de la casa real de los Orange-Nassau por la acogida que la princesa tuvo en España en el año 2023. La heredera real, hija mayor de los reyes Guillermo y Máxima, vivió en la capital española en secreto, bajo la protección de los Reyes de España, por las por las amenazas que sufría de un grupo del crimen organizado, amenazas que pusieron en riesgo su seguridad y llevaron a su familia a pensar que era conveniente un alejamiento del país. "Muchas gracias por mi tiempo en Madrid. ¡Disfruten de los tulipanes!", dice en la placa que cuenta el sentido de ese nuevo jardín madrileño.

Habrá a quienes la vista de ese pequeño rincón florido les sepa a poco. Y para esos, y para los muchos aficionados a los jardines que sobre todo ahora se confiesan como tales, hay un lugar en Europa donde la floración de los tulipanes se convierte en un espectáculo visitable. Se trata del municipio de Lisse, en los Países Bajos, centro de la región de floricultura del país y a menos de 40 kilómetros de Ámsterdam. Ahí se enclava el jardín Keukenhof. El parque de primavera más bonito del mundo, como les encanta decir a los holandeses, no sin razón, donde cada año se plantan más de 7 millones de bulbos que van floreciendo progresivamente durante el período de apertura del jardín que es solo de dos meses.

Este año el parque abrió sus puertas el 20 de marzo y será visitable hasta el 11 de mayo. Ahora mismo está en su máximo apogeo. Aunque, como bien explican los responsables del jardín, "la floración en Keukenhof sigue el ritmo de la naturaleza y depende de las condiciones climáticas de cada año, por lo que es difícil indicar exactamente cuál es el mejor momento para visitarlo". Esa incertidumbre la combaten los jardineros haciendo una programación de tal forma que "a principios de la temporada florecen especies de floración temprana como azafranes, narcisos, jacintos y tulipanes tempranos; seguirán las variedades más tardías de narcisos, muscari, fittalaria, jacintos y los tulipanes más grandes; y en el final de la temporada será la de los últimos tulipanes, lirios y alliums.

Y aunque nadie que vaya a Keukenhof sale defraudado, ya que está diseñado para que en todo momento esté pletórico un porcentaje significativo del jardín, los más ansiosos pueden consultar incluso un "informe de floración" que hace un puntual seguimiento del momento del parque. El pasado 29 de abril ese informe confirmaba que en Lisse "las temperaturas están subiendo y la primavera se va convirtiendo lentamente en verano. Debido a que las plantas de floración media ya han terminado de brotar, las plantas de floración tardía tienen mucho espacio. Los alliums y los tulipanes tardíos dan color al parque. Las azaleas están en su apogeo y los rododendros están formando muros floridos. Aunque la primavera está a punto de terminar, ¡aún hay mucho que ver en Keukenhof!".

La historia de Keukenjof es, en realidad, la del éxito del negocio de las flores en los Países Bajos. En 1949, un grupo de importantes productores y exportadores de bulbos de flores pensó que sería una buena idea hacer una exposición de bulbos de floración primaveral. Escogieron la finca del que era un palacio local desde el siglo XV y la convirtieron en el escaparate internacional de la floricultura holandesa. El jardín, de 32 hectáreas, y cuyo nombre se traduce por "huerto" o "jardín de la cocina" ya que era donde se plantaba para uso gastronómico del palacio, abrió sus puertas en 1950 y desde ese momento se vio que tenía el respaldo del público, primero nacional y en los últimos tiempos con repercusión mundial. Por algo hay quien lo llama el Jardín de Europa.

A las plantaciones del parque, donde 100 expositores muestran su catálogo en vivo, se suman que en los pequeños pabellones repartidos por el jardín se van sucediendo exposiciones de flores -de rosas, orquídeas, gerberas...- donde 500 floricultores presentan flores cortadas y plantas en maceta. En el recorrido el público también encuentra espacios de hostelería, de ocio infantil, un molino y otros alicientes que hacen que como mínimo se necesiten 4 horas para recorrer este espacio.

Y por si quedara algún aliciente por añadir, el jardín está enclavado en una zona de campos de bulbos de cooperativas y empresarios locales que hace que el viaje hasta el parque ya sea de por sí toda una experiencia casi pictórica. Incluso se ofrecen paseos en barco por los campos de bulbos de flores para redondear un viaje que puede empezar y acabar en Amsterdam, ya que hay numerosos propuestas de rutas turísticas que parten de la bulliciosa capital, con ida y vuelta al jardín.

La visita a Keukenhof le pareció al gijonés Luis Fernández, al que una amiga convenció hace unas temporadas para acompañarla en un viaje de fin de semana a Ámsterdam, "algo inimaginable. Por muchas fotos que puedas haber visto, ahora que todo se ve a través de la pantalla del móvil o del ordenador, disfrutarlo in situ, verte rodeado de tantas flores, colores... es otra cosa. Pensé que no me iba a impresionar tanto", asegura. "El orden, la pulcritud de los jardines, todo es espectacular. Es un viaje que recomendaría a todo el mundo, sea de la edad que sea y le gusten mas o menos las flores", añade. Qué duda cabe que el de Keukenhof es un buen plan de primavera.