Ayuso mete en danza a Asturias por el Dos de Mayo

Compuesta y sin militares se ha quedado este año la Comunidad de Madrid para celebrar su día, el Dos de Mayo, fecha en la que se conmemora el levantamiento contras las tropas francesas, que prendió en la capital de España y se extendió por el resto del país. De unos años para acá no es raro que haya lío entre la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el Gobierno de España. Nadie olvida la cara del póker del ministro Félix Bolaños al no poder subirse al escenario de los actos hace dos años al no figurar de invitado.

Adrián Barbón, en la parada militar del día de la Inmaculada, hace dos años, en el acuartelamiento de Cabo Noval. / Ángel González

Este año ni Bolaños ni nadie del Gobierno estaban en la lista, con las relaciones rotas entre completamente entre la Casa de Correos y Moncloa. Y para rematar, la ministra de Defensa, Margarita Robles, decidió que no habría parada militar ni vuelo de la Patrulla Águila al tener "carácter civil" los actos institucionales. Solo hubo representación del Ejército en la ofrenda floral a los héroes del Dos de Mayo.

El enfado de Ayuso –que se enfundó en la fiesta, por cierto, en un estupendo traje dos piezas que le sentaba de perlas con los colores de la bandera de España– por el veto a las Fuerzas Armadas fue monumental y dirigió su ira hacia Pedro Sánchez por usar "los poderes del Estado" para hacer política. Nada nuevo bajo el sol. Pero es que en esta ocasión metió en danza al presidente asturiano, Adrián Barbón y al manchego, Emiliano García. Ambos socialistas, recordó la madrileña, señalando que la imagen de un presidente autonómico con la parada militar también se ha visto en lugares encabezados por ambos.