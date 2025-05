"El apagón confirmó que necesitamos energía estable y a precios competitivos"

Asturias, al igual que la mayor parte de España, atraviesa días de borrasca. Pero María Calvo Carvajal (Gijón, 1975) recibe con una sonrisa luminosa a LA NUEVA ESPAÑA, aliviada tras haber dejado atrás las que para ella sí que fueron semanas tormentosas: las de la campaña electoral a la presidencia de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), que la gijonesa ganó el pasado 11 de abril con el 55% de los votos, derrotando al otro candidato, José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo. Calvo inicia con ganas un segundo periodo de cuatro años al frente de la patronal asturiana.

-¿Dónde le cogió el apagón del pasado lunes?

-Trabajando en mi empresa, en Gijón. La situación, como a todos, nos causó bastante incertidumbre, sobre todo por la ausencia de información. Tampoco ninguna administración se puso en contacto con FADE para informarnos de la situación, ni en lo que se refería a las posibles causas del apagón o a la manera de actuar.

-¿No le llamó el presidente del Principado?

-La verdad es que no. Por eso digo que hubo muy poca información tanto por parte del Gobierno de la nación como del asturiano.

-Al día siguiente, usted envió un comunicado muy crítico con el modelo energético español.

-Es que yo creo que, más allá de lo que concluya la investigación sobre el apagón, lo sucedido sí viene a confirmar lo que algunos llevábamos diciendo mucho tiempo: necesitamos una energía estable y a precios competitivos. Y, para ello, no se puede correr más de la cuenta. Nosotros apostamos por las renovables, y éstas han generado en Asturias una industria apreciable. No las atacamos en ningún caso. Pero no es lo mismo ser el mejor de clase que ser el primero que entrega el examen. Hay que medir muy bien la velocidad a la que se pueden hacer los cambios y también a la que se pueden descarbonizar o electrificar las empresas sin perder competitividad. La implantación de las renovables debe ir acompasada a la reforma y el fortalecimiento de la red eléctrica. Y, mientras tanto, no abandonar ninguna tecnología. Es una reflexión técnica que me trasladan los técnicos y los ingenieros, desligada de cualquier valoración política. Porque otra de las cosas que me han sorprendido del apagón es que se ha llevado, como todo, al terreno ideológico, con el presidente del Gobierno demonizando inmediatamente al sector privado.

-¿Cómo se encuentra tras ganar las elecciones de FADE?

-Muy bien. Animada, porque hemos recibido el respaldo al trabajo que veníamos haciendo y al que tenemos por delante. FADE ha salido fortalecida, y la alta participación electoral ha demostrado la importancia que el empresariado asturiano da a la organización, reconociéndola como la que da voz a todos los empresarios. Por tanto, para este segundo mandato quiero seguir siendo la voz aún más fuerte, si cabe, en defensa de todas las compañías de Asturias, de todos los sectores y todos los tamaños.

-Ferreira sopesa acudir a los tribunales para impugnar el apoyo que la patronal de la construcción, CAC-Asprocon, brindó a su reelección como presidenta.

-No voy a contribuir a las especulaciones ni al ruido. Como ya dije en la campaña y sigo manteniendo, hay que respetar a la organización, y hablo por FADE y quienes aquí han sido garantes del proceso electoral, en quienes tengo plena confianza. Lo que toca ahora es ponerse a trabajar, que es en lo que están la inmensa mayoría de los empresarios de Asturias. Estos nos piden que estemos unidos, que seamos responsables y que afrontemos los retos que tenemos por delante.

-¿No ha perjudicado a FADE una campaña tan bronca?

-No, al contrario: ha salido fortalecida. A pesar de que no me ha gustado cómo se planteó la campaña por parte del otro candidato, hemos logrado, insisto, dar una imagen de unidad y no contribuir al ruido. Mis primeros pasos del nuevo mandato irán en esa línea de tender la mano.

-¿Ya ha reconfigurado su consejo ejecutivo?

-Lo estoy ultimando. Hay algunos cambios respecto al anterior. Como digo, he percibido el interés de muchos empresarios por FADE y por pertenecer a su consejo. Estoy terminando de diseñarlo para que tenga una representatividad equilibrada entre asociaciones, empresas singulares, tamaños... Habrá presencia de sectores que hasta ahora no habían formado parte de él. Quiero que todos se sientan representados por FADE, tanto los que me han votado como los que no.

-¿Qué iniciativas de su programa pondrá en marcha a corto plazo?

-Voy a constituir una Mesa para la Defensa de la Industria y la Energía, en la que estén representadas las industrias más importantes de Asturias, así como Femetal y el sector energético, para analizar cómo nos afecta tanto el tema arancelario como los retos que tiene por delante el sector. Estará formado por unos diez o doce miembros. También quiero iniciar ya una Mesa de Formación y Personas que abarque todos los problemas que tenemos de falta de mano de obra, necesidades formativas, absentismo y atracción de talento.

-La industria de defensa despunta como uno de los sectores más prometedores en Asturias, con varios proyectos para implantar fábricas de blindados. Usted ha llamado a la prudencia, advirtiendo de que la región tampoco puede reemplazar súbitamente su industria más tradicional.

-Sin duda, la defensa puede ser muy importante para Asturias y, desde luego, pongo en valor que Europa apueste por una industria propia. Me parece una estrategia acertada en el entorno geopolítico mundial en el que nos movemos y que Asturias sea uno de los lugares de Europa con más capacidad para que se instale y desarrolle esa industria me parece una muy buena noticia. Además, pienso que no va a ser algo coyuntural, sino que, tal como se está reconfigurando el mundo, la autonomía estratégica europea de defensa va a durar bastantes años. Dicho esto, otra cosa es que, efectivamente, no podemos poner todos los huevos en la misma cesta, dicho de forma llana. Asturias tiene otro tipo de industria que en estos momentos tiene unos retos muy importantes, pero que genera muchísima actividad económica y muchísimo empleo, y que en ningún caso podemos sustituir

-¿Se refiere a la siderurgia?

-Hablo de la siderurgia, pero también de la industria agroalimentaria o del metal, en el que hay multitud de pymes. Tenemos una industria muy completa y diversificada. Por tanto, en resumen: los proyectos de defensa son muy buena noticia, pero tenemos que poner el foco en la industria que ya tenemos, y que yo diría que es imposible de sustituir.