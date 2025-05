¿Por qué Asturias está a la cola en fecundidad y sus madres son de las más tardías? Un "entorno seguro" y "más tablas", alegan las asturianas

Rozando los 40 años fue madre por primera vez Ana Isabel Gutiérrez, y su segundo hijo lo tuvo con 44 y medio. Fue madre añosa, un nombre que "suena fatal, es injusto y poco amable", dice sin perder el humor. Su sorpresa ha sido al descubrir que tal término se aplica mucho antes, a las mujeres que llegan a la maternidad con 35 años. "No doy crédito. ¿Pero quién tiene pareja y trabajo estables, un salario justo y vivienda digna antes de los 35 para plantearse tener un hijo?", se pregunta esta vecina de Somao (Pravia) madre de Jovi, 13 años, y de Daniela, 7.

En su cuestión está también la respuesta. Porque la necesidad de estabilidad vital y económica es la explicación que dan en general las mujeres al retraso de su maternidad en Asturias, una de las más tardías de España, a los 32,1 años, por encima de la media nacional de 31,5. Esto es ya una tendencia que se repite cada año. Las madres en el Principado son cada vez más mayores cuando tienen su primer hijo –van ligeramente por detrás de gallegas, vascas y madrileñas–, y además tienen cada vez menos prole. De hecho, la tasa media de fecundidad no llega siquiera a un hijo, se queda en 0,94, la segunda más baja del país después de Canarias, con 0,84, según un estudio del Instituto Asturiano de la Mujer.

Con una tasa global de fecundidad –número de nacidos por cada 1.000 mujeres– también inferior al de España (23,9 frente a 30,2),en 2023 en Asturias nacieron 4.545 niños (fueron diez más en 2024), de los cuales 15% correspondieron a mujeres extranjeras, con una tasa global de fecundidad del 34,6%. Porque éste es otro dato: las madres inmigrantes no hacen más que aumentar de forma constante y también su número de hijos desde la pandemia.

Eso sí, aunque las asturianas buscan estabilidad laboral y sentimental para traer un bebé al mundo, no ven necesario hacerlo dentro del matrimonio. El 51,1% de las mamás no están casadas; en 1975 solo dos de cada 100 niños eran fuera del matrimonio; en 2000, 15.

Esta es parte de la radiografía de las madres en Asturias, que este primer domingo de mayo como todas celebran su día. Un motivo por el que LA NUEVA ESPAÑA ha querido recoger la experiencia de varias mujeres con el perfil mayoritario de una maternidad tardía.

"Nunca demasiado mayor"

"Nunca me sentí así, ni encuentro desventaja por la edad con otras más jóvenes"", asegura Ana Isabel Gutiérrez. " Mi madre también me tuvo a los 45, y como hija tampoco sentía que fuese mayor". Valora que a más edad se ofrece un "entorno más seguro" a los hijos, "tienes cierta madurez, más tablas, una red de apoyo establecida" y "es más fácil sentirte preparada sin obviar ciertos desafíos". No oculta el temor que pasó por los riesgos asociados a los embarazos tardíos, pero compensa: "La energía y vitalidad que sentí al tenerlo en brazos por primera vez fue indescriptible. Ha sido una experiencia enriquecedora y transformadora. Cuando ellos mismos me preguntan que si el mejor momento de mi vida fue cuando hice cosas como subir el Mont Blanc, ir a los Annapurnas o conocer a su padre, siempre les digo que el mejor momento fue cuando nacieron ellos". Y avisa Ana Isabel Gutiérrez que las madres tienen un reto común, al margen de la edad, que no es otro que la conciliación.

Por la izquierda, Ana Isabel Gutiérrez, con sus hijos Daniela y Jovi; Rocío García y su hijo Suso; y Carmen Ardura con su hijo Pepe, juntos en una competición ayer en Navia. / LNE

Rocío García, madre a los 43 y a los 45

Tienen 14 y 12 años los dos hijos de esta salense afincada en Somao (Pravia) a la que también suena muy mal eso de mamá añosa.

"La edad física no va con la mental", apunta. Ella conoció a la persona adecuada para ser madre ya cierta edad porque, avisa, "la vida no es como la planeas, es como te viene". Con 57 años para nada se ve en desventaja con las madres más jóvenes. Al contrario. Hay ventajas, como "tener las ideas más claras, la vida más establecida, más solidez económica...". En resumen, lo ve una "experiencia maravillosa" e invita a celebrar el día a "todos los tipos de madres que hay, que no solamente somos madres las que parimos".

Carmen Ardura, madre a los 37

Carmen Ardura tiene 50 años ahora. "Nunca tuve instinto maternal, pero la enfermedad de mi hermana pequeña me hizo cuestionarme muchas cosas y quizás de haber sido madre más joven mi hijo Pepe tendría un hermano", explica. Residente en San Esteban (Muros de Nalón), opina que la juventud da "más inconsciencia" sobre las cosas. "Yo me plantee la maternidad con mucha madurez, informándome sobre la lactancia, la escolarización, el juego libre, en fin otra manera. Así creo que hemos educado a Pepe mucho mejor".

Yolanda Giraldo, en el centro, con sus hijos, Gabriela y Carlos, y su suegra, Carmen García de la Mata, en Oviedo. / Ángel González

Yolanda Giraldo, madre a los 38 y a los 45

Esta ovetense veía que eso de la maternidad "era cosa de otros", que no iba con ella. Le llegó el momento bien avanzada la treintena, cuando encontró a la pareja adecuada y un trabajo estable. Su primera hija, Gabriela, fue buscada. El segundo, Carlos, llegó "por sorpresa". En ambos embarazos tuvo temor por los riesgos de la edad y cuenta con humor, en referencia a cierta reticencia social a las madres mayores, que con el segundo le daba apuro ir a la farmacia a comprar el test y mandó a su marido Gabriel. "Ser madre me sirvió para ordenarme interiormente, encontré mi objetivo en la vida, mi brújula ya tuvo un norte", describe. "Es una experiencia maravillosa, recuerdo el primer embarazo, pese a la diabetes gestacional, como una época de gran alegría e ilusión, me cuidé mucho". Giraldo rechaza valorar si es bueno o malo esperar para la maternidad: "No hay receta y cada persona es un mundo. Hay que serlo cuando una se sienta madura, preparada. Y quiera".

Tamara Gingeira, con su hijo Ian, en el jardín de su casa en Mieres. / Andrés Velasco

Tamara Gingeira, madre a los 32

En 2023 llegaba a su vida el pequeño Ian Mauriz Gingeira, que hoy tiene dos años. "Decidimos ser padres porque en ese momento ya teníamos los dos trabajo, estábamos asentados y teníamos una estabilidad económica que nos permitía tener un hijo y poder atender sus necesidades", explica esta mierense. Sobre los motivos que han elevado la edad media a la hora de ser madre por primera vez, apunta dos razones principales. Una, la económica: "La inestabilidad que hay ahora en el mercado laboral hace que no te plantees traer un hijo al mundo si no estás segura de darle todo lo que necesita". La otra razón, el cambio de mentalidad sobre lo que es o no la juventud: "Cuando mi hijo tenga 20 años yo voy a tener 52, y creo que es una edad en la que todavía se es joven. Ahora a los 30 años todavía eres una persona joven, cuando antes esa edad ya se consideraba ser una persona ‘mayor’", informa Andrés Velasco.

Diana Díaz con Rodrigo, en Gijón. / Ángel González

Diana Díaz, madre a los 38 años

A esta gijonesa le cambió la vida el 15 de septiembre de 2024, fecha en la que su hijo, Rodrigo García, llegó al mundo. El trabajo le hizo esperar. "Soy sargento de la Guardia Civil y, con el tema de ascensos, estuve moviéndome de un lado para otro y nunca veía el momento de estabilizarme", sostiene. Está ahora destinada en el cuartel de Llanes. "Compaginar ambas cosas es complicado. Tenía claro que quería ser madre, pero con los años ya pensaba que nunca lo sería", cuenta. Admite haber percibido cierta presión social. "Cuando pasas los 35 es como que asumes que no serás madre, que está mal visto, notas como que cierta edad ya ‘toca’", comenta la gijonesa, si bien en su grupo de amigas todas han sido madres tras los 35 años. "La madurez es importante porque las vivencias anteriores te pueden servir para saber gestionar mejor la crianza del niño", reivindica, informa Sergio García.