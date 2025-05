"Confío en que Costco no llegue a Asturias"

Carmen Moreno (León, 1960) reflexiona en esta entrevista sobre el momento actual del comercio en la región.

-¿Cómo deja la Unión de Comerciantes?

-Queda estable, con un equipo de trabajo muy coordinado y con muchos proyectos de futuro. Hay una larga trayectoria de trabajo en todos los municipios en los que estamos presentes y en toda Asturias. Trabajamos en proyectos relacionados con la digitalización, el relevo generacional y otros asuntos. Queda, como digo, en un buen momento.

-Haga un resumen del estado del pequeño comercio.

-Estamos en un momento de incertidumbre, porque al consumo, y como consecuencia al comercio, le afecta la inestabilidad. La inestabilidad no es buena, el sector se merece y necesita estabilidad. Pero, al mismo tiempo, hay mucha profesionalidad. Si algo caracteriza al comercio asturiano es eso: conoce muy bien a la clientela, conoce bien el producto que vende y sabe lo que tiene que hacer. Los aranceles de Trump o la crisis energética no son buenas noticias.

-Se va y el Principado todavía no ha adaptado las directrices de comercio. ¿En qué momento está ese proceso?

-No lo sabemos. Los cambios en el Gobierno se produjeron esta misma semana y ahora dependemos de una Dirección General (la de Ignacio Iglesias, director general de Empresas y Comercio, de la consejería de Ciencia de Borja Sánchez), con la que todavía no hemos hablado. Por la información que teníamos, el texto normativo tendría que estar disponible en junio, para que los sectores pudiésemos verlo, hacer alegaciones y aportar sugerencias. Pero no sabemos si va a estar y cuál será el planteamiento de la nueva Consejería y de su director general sobre la participación del sector. Es urgente saberlo, porque ese texto, que es la ordenación del suelo en las implantaciones comerciales, tiene mucha importancia. Define dónde se puede y dónde no, dónde queremos y dónde no. Pero, por encima de eso, define el modelo de ciudad y de pueblo que queremos.

-¿Por qué son tan trascendentales?

-Imagínese que se permite instalar grandes superficies, por ejemplo, en Olloniego. ¿Qué efecto produciría eso en Mieres? Que la gente se iría a comprar a Olloniego, contaminando con el coche, y se despoblaría un municipio como Mieres. La importancia está en esa definición del suelo y del modelo de ciudad. Sigue siendo clave potenciar el comercio dentro de las ciudades, de los municipios y en las zonas rurales, que es donde vive la gente. Hay que poner las tiendas donde están las personas, no sacarlas .

-¿Por qué se ha alargado tanto este proceso de renovación?

-Se empezó a hablar mucho antes, presionados por algún ayuntamiento, en este caso uno (se refiere a Siero) y por la Cámara de Comercio de Oviedo. Se parte de la base de que las directrices tienen muchos años y necesitaban cambios en algunos aspectos que habían generado problemas de aplicación. Pero es importante decir que se busca ese cambio porque se intenta dar encaje a una gran superficie (se refiere a Costco) y eso no se oculta a nadie. Nosotros siempre dijimos que no se necesitaba una modificación profunda, sino una revisión, que hubiese sido mucho más rápida, ágil, y que permitiera flexibilizar algunas cosas. Pero se optó por una modificación total.

-¿Veremos a Costco en Asturias?

-Confío plenamente en que no y trabajaré para que no. No porque no quiera que esté Costco, sino porque quiero que en todo caso se instale donde esté permitido. Es como si alguien quiere poner un bar en la playa de El Silencio: no se puede. La gran superficie se puede poner donde está permitido, es así de sencillo. La ley está para cumplirla. Lo que no se puede hacer, porque no es ético, es cambiar la ley para legalizar lo que hoy no es legal. Hoy no es legal instalar un negocio de ese tipo en un polígono industrial. No es una cuestión de si es Costco o no. ¿Que viene Costco? Bienvenido, pero donde se pueda poner: en La Manjoya, en Mieres, o en Langreo…

-Parece que todo va encaminado a que Costco entre por la ley de proyectos estratégicos.

-No sé si va a cambiar algo. Esa ley no está pensada para eso. Su exposición de motivos dice que es para potenciar inversiones que cumplan dos de los requisitos enumerados, y Costco no cumple ninguno. Ni es innovador, ya que tiene modelo de los años ochenta, ni aporta nada a la sostenibilidad. Además, puede generar un problema añadido: el polígono de Bobes se hizo con una expropiación forzosa. El precio del suelo se calculó como suelo industrial, porque se necesitaba para eso. Si ahora se convierte en suelo comercial, aunque el valor pueda parecer similar, la finalidad cambia. Si esa necesidad ya no existe, el propietario puede pedir que se revierta la expropiación .

-Hubo mucha polémica con la llegada de Amazon. ¿Ha habido consecuencias para el pequeño comercio?

-No. La oposición que manifesté no fue porque viniese Amazon, que es un centro logístico con su canal de distribución para el centro de Europa. No protestamos por eso. Protestamos porque el Gobierno del Principado y la Cámara de Comercio lo presentaron como si Amazon fuese nuestro salvador. Cuando el Presidente lo anunció, lo critiqué mucho. Esa puesta en escena fue desmedida. Amazon tiene su negocio de venta domiciliado en Luxemburgo, y no podemos olvidarlo por responsabilidad social. Gana dinero en Europa y paga impuestos en un paraíso fiscal. Ese es un punto negro. ¿Que hay inversión? Fenomenal. Pero no se le puede hacer la ola, porque sus beneficios no revierten aquí.

-¿Qué necesidades tiene ahora el comercio?

-Lo más importante es el relevo generacional. Hay planes y proyectos en marcha, pero están algo descoordinados, porque los llevan distintas Cámaras o fundaciones privadas. Se necesita una mesa específica sobre relevo generacional en el comercio, no solo en las pymes, porque afecta a toda la economía. Nosotros vamos a poner en marcha un proyecto piloto en Gijón, con la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento, abordándolo desde dos perspectivas diferentes: con emprendedores y con crecimiento empresarial. Estoy convencida de que es más fácil hacer crecer que crear de cero. Por ahí debemos ir.

-Digitalización: ¿se podrá pagar con tarjeta en todos los establecimientos de Asturias?

-Sí, ya se paga con tarjeta, con Bizum, con enlaces... Está pasando, aunque es difícil visibilizarlo. En Gijón ya lo estamos viendo. Pero en un sector con 15.000 empresas en Asturias el ritmo es muy diverso. Pero estamos en ello. No solo es poder pagar con tarjeta, también es que, por ejemplo, se pueda hablar por WhatsApp con las pescadería del pueblo.

-Respecto a la gestión pública, ¿cómo queda el comercio tras la remodelación de la Consejería de Industria, donde se engloba Comercio, y el cese de Julio Zapico?

-Nos preocupa porque el comercio tiene muchos frentes abiertos y asuntos pendientes: las directrices, la digitalización, el relevo generacional, los planes de subvención, el asociacionismo, el Consejo Asesor de Comercio, los domingos de apertura.. . El comercio asturiano necesita conocimiento, intensidad y dedicación. Eso pediremos al Gobierno. Esperamos que se mantenga esa atención. A hora se verá mezclado con otros sectores, pero siempre ha tenido prioridad en las direcciones generales.

-Llegó en 1991. ¿Qué cambios ha visto en el comercio?

-Ha cambiado todo, pero este sector está en cambio constante. Cuando empecé, la principal preocupación era la competencia de los economatos de las empresas. En Gijón se implantó la primera gran superficie. Desde entonces, el consumidor ha cambiado de hábitos, necesidades y tiempos. Todo cambia con una hiperconectividad tremenda: ves la moda de Japón y al día siguiente en Oviedo. Ahora hay más competencia, más actores y más modelos.

-¿Percibe división en el empresariado tras las elecciones de FADE?

-No la percibo, ni muchísimo menos. El resultado fue contundente: votó el 95% del empresariado y María Calvo ganó con un 56%. Es un resultado claro, no hay fractura. Lo que se quiere es trabajo, estabilidad y unidad. Al día siguiente, Calvo empezó a formar equipo. Hay programa, relaciones, agenda en Madrid y en Bruselas. Eso es lo que se necesita. Decir que este resultado produjo desunión es no conocer al empresariado. Hubo una gran mayoría. Ahora toca trabajar.