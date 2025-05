La madre asturiana que perdió una hija por el bullying y abroncó al Principado, que ahora ha anunciado un decreto contra el acoso

El Principado anunció el pasado viernes en un comunicado que la Consejería de Educación, dirigida por Lydia Espina, "elaborará un decreto para regular la prevención, detección y erradicación del acoso escolar en Asturias".

Además, el Gobierno regional también destacó que Espina solicitó ya una entrevista con Pilar Alegría, ministra de Educación "para trasladarle las iniciativas autonómicas y estudiar la posibilidad de impulsar una ley de ámbito nacional". El Ejecutivo asturiano hizo ese anuncio el viernes, dos días después del la segunda sesión del pleno en la Junta, celebrada el miércoles. Esa sesión acabó con una reprimenda a Adrián Barbón, presidente del Principado, de Sandra Miranda, la madre de la joven Daniela, que se suicidó en octubre del año pasado en Oviedo después de haber sufrido acoso escolar durante el curso 2022/2023.

Miranda había participado el lunes, día del apagón nacional, en una concentración en Oviedo, donde cientos de padres reclamaron una ley estatal contra el Acoso Escolar. El miércoles, Miranda acudió a la tribuna de invitados de la Junta para seguir el pleno, donde se iba a votar una proposición no de ley (PNL) presentada por Vox en la que, entre sus puntos, pedía al Parlamento asturiano que instase al Gobierno a desarrollar campañas informativas para "fomentar el abordaje del problema del suicidio en todos los centros educativos del Principado, desde Primaria hasta en la propia Universidad". Esa PNL, que fue rechazada por la Cámara, con los votos en contra de PSOE, IU y Covadonga Tomé, provocó el enfado de Sandra Miranda. Tras el pleno, Barbón se acercó a la tribuna a saludar a los invitados y esta madre le recriminó al Presidente el voto en contra del grupo parlamentario socialista. "Le eché en cara que no hubiese ido a la concentración, aunque me explicó que no había recibido la convocatoria, y también le pedí explicaciones por votar en contra. Me dijo que una PNL no tiene validez ninguna, pero sigo sin entenderlo", explica Miranda. El Presidente ya conocía a esta madre y también conoció en vida a su hija fallecida, Daniela.

De hecho, la joven ovetense había regalado hace dos años a Barbón una pulsera con la bandera de Asturias. El viernes, dos días después de esa escena, Lydia Espina, consejera de Educación, se puso en contacto con Miranda. "Me llamó un número largo y era la Consejera. Me dijo que el Presidente estaba muy afectado, que ella había hablado con los técnicos y que iban a crear un observatorio". El Principado anunció después la elaboración de un nuevo decreto. "No entiendo que se hagan las cosas aprisa y corriendo para intentar quedar bien", se queja esta madre.

La diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, hizo referencia ayer a la intención del Ejecutivo asturiano de elaborar un decreto contra el acoso escolar y acusó al PSOE de "sectarismo ideológico" por votar en contra de su PNL. "El PSOE pedirá una ley nacional contra el acoso escolar a pesar de la vergonzosa negativa a apoyar nuestra propuesta en el Pleno. Se abre una puerta a la esperanza para los afectados", recalcó ayer la diputada de Vox.