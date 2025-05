Ovidio Zapico, consejero de IU y socio de Gobierno de Barbón: "En el caso Cerredo se ha asumido responsabilidad política"

El coordinador general de IU y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, considera que la renovación llevada a cabo en el área de Industria certifica que el Ejecutivo ha abordado un "proceso de regeneración" que "ya se está produciendo en el plano político" y con el que "se han asumido responsabilidades" tras el trágico accidente de la mina de Cerredo (Degaña), en el que fallecieron cinco trabajadores. Zapico aseguró, además, que esos cambios "facilitan los procesos que han de venir a la hora de clarificar las dudas que pueda haber". El horizonte está ahora en la comisión de investigación que se desarrollará en la Junta General, y que aún debe decidir quién la presidirá. Al respecto, Zapico insistió en que en estos momentos existen varias vías abiertas: la judicial, que se instruye en el juzgado de Cangas del Narcea; la que realiza la inspección de servicios sobre el área de Minería, y la que lleva a cabo la Comisión de Seguridad Minera.

Todas esas vías, a su juicio, deben ser también claves "para ver cómo y hacia dónde debe dirigirse la comisión de investigación que se abrirá en la Junta General", para que esta herramienta resulte útil en un momento en el que, según subrayó, "una parte muy importante de las responsabilidades políticas ya se han asumido".

Zapico defendió que la comisión no se convierta en un cuadrilátero de "pelea" permanente entre los partidos políticos. Consideró que no debe hacerse "un casting" para decidir quién es el mejor candidato para presidirla —en alusión a la aspiración expresada por Covadonga Tomé— y se mostró partidario de alcanzar un entendimiento entre las fuerzas políticas democráticas para designar una presidencia que "ordene de manera positiva" los trabajos y no actúe como un "ariete" para el desgaste del Gobierno.