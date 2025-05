La ingenuidad se atenúa con el tiempo, la mezquindad se suele acentuar

Laureano Lourido Artime, expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, rompe su silencio en este artículo para desvelar las circunstancias en las que se produjo su cese al frente de la institución que gestiona las instalaciones de El Musel

Se cumplen esta semana cien días desde que dirigí un escrito al presidente del Principado poniendo mi responsabilidad en El Musel – siempre lo está– a su disposición, por entender que diez años era un periodo suficiente para asentar la actividad recurrente y desarrollar proyectos para un futuro sin excesivos sobresaltos. Días en los que he mantenido un escrupuloso silencio por respeto, en primer lugar, a las instituciones, entre las que se encuentra, cómo no, la propia Autoridad Portuaria. Pero también a las personas que pudieran verse afectadas en un momento de cambio.

Mi intención era perseverar en esa actitud, pese a que incluso antes de materializarse el relevo fui objeto de descalificaciones y menosprecios fruto no tanto – creo – de posibles desacuerdos, que los hubo, como de esa mala/falta de educación que todo invade.

Y aquí constato ya mi primer fracaso – habrá otros – pues mi deseo, y así lo hice saber al presidente, era ejecutar una transición ejemplar desde que acaricié durante el pasado verano la idea de poner fin a mi mandato, siempre a expensas de no perjudicar a quien me había otorgado su confianza, y dado continuidad al nombramiento que en su día realizó Javier Fernández, hecho que agradecí, y agradezco, explícitamente.

Supongo que fruto de esa confianza fue la impecable y recíproca colaboración con los distintos consejeros que me "tocaron" en suerte. Desde Fernando Lastra a Juan Cofiño o Alejandro Calvo, pasando incluso por Nieves Roqueñí.

Todos dispusieron de mi lealtad, y de mi esfuerzo y capacidad, sea mucha o poca. Y fruto de ello en buena medida han sido los buenos resultados para un puerto que cuando llegué se sacudía demasiado por el lastre financiero y falta de operatividad de una ampliación para unas previsiones que no tuvieron entonces lugar y que no parece que se vayan a cumplir en el futuro.

Entonces si los tráficos, pese a situaciones adversas, no eran malos, la superficie apenas tenía ya capacidad para alojar proyectos y la situación financiera parecía encarrilada, como diría Vargas Llosa ¿cuándo se jodió el asunto?

El huevo de la serpiente se llevaba incubando tiempo en la Agrupación Socialista de Gijón. No entendían, ni soportaban, que la Autoridad Portuaria de Gijón (APG) no fuera un elemento más de su desesperada búsqueda de protagonismo en una ciudad que cada día se les pone más cuesta arriba por méritos propios. No entienden, ni quieren entender, que la obligación de una empresa, pública o privada, es desarrollar su cometido con eficiencia para crear bienestar a través del empleo y el pago de sus impuestos, y máxime en un caso como el que nos ocupa, que es un elemento que aporta competitividad, o puede lastrar, a cientos de ellas. Dejamos para otro momento lo de "relaciones" con el entorno, que no es solo lo que esperan sea su granero de votos, sino también el resto de Asturias y, por fortuna, también más allá.

La ingenuidad se atenúa con el tiempo, la mezquindad se suele acentuar / lne

¿Pero qué precipita mi dimisión y posterior–la verdad es que no sé cómo calificarla– quizás tragicomedia en torno a ella? Sin duda, los cambios en el Consejo del último trimestre del 24 y cuya aportación es nítida, y exclusivamente política, y que se traducen como por arte de magia en que todo lo que era blanco al día siguiente si no negro, era al menos gris. Y todo lo que era cordialidad, incluso afecto compartido, se transformó en hosquedad, lo que dice mucho de la personalidad de algunos de los implicados.

Se inicia así un ambiente enrarecido, un intento de intromisión en la gestión más allá de lo que corresponde al papel de consejero, así como una vocación de "puentear" en ámbitos del Estado relacionados con la actividad portuaria. Se refuerza de este modo el deseo de hacerme a un lado, al tiempo que aumenta la vocación de una parte del Consejo de "socializar" el mismo.

Sintetizo ahora algunos hitos, para tratar de aportar un poco más de luz:

Carta al presidente del Principado de renuncia, agradecimiento, disponibilidad hasta que lo estime oportuno y compromiso de la mejor de las transiciones. Silencio absoluto por respuesta.

Carta de Calvo, agradeciendo el trabajo realizado, acompañada de relación de temas sobre los que recaba información que, evidentemente, no había elaborado ni él ni su equipo, y se asemejaba en todo a una auditoría externa global. Respuesta en la que se indica que las Autoridades Portuarias dependen orgánica y operativamente de Puertos del Estado, y a la Administración regional solo les corresponde nombrar y, en su caso, remover, a la máxima autoridad de la misma, amén el nombramiento de los consejeros que señala la ley. Se le hace saber, no obstante, que todo por lo que se interesa está en las actas de los Consejos, de los que forma parte y que, además, tiene a su disposición a este efecto a la secretaria del mismo.

Continúa un silencio equiparable al de las cápsulas espaciales atravesando la atmósfera en su regreso a la Tierra. Nadie me informa de nada, ni siquiera del día de cese. Tengo que intuirlo a través de lo que especulan los medios de comunicación.

El Consejo de Gobierno del Principado acuerda mi relevo, no se me comunica, ni tampoco se da cuenta en la reseña oficial.

Calvo me cita, junto a Roqueñí, a una hora en que tengo concertada cita médica ineludible, por lo que no es posible el encuentro. No hay alternativa al mismo.

Los Servicios Jurídicos portuarios me informan que el BOE recoge mi cese y el nombramiento de mi sucesora. Dejo, en el que había sido mi despacho, una carta a la nueva presidenta de felicitación –ingenuidad ya perdida, ventajas de los hechos a posteriori– y reitero la disposición a completar lo que necesite amén del resumen ejecutivo que sobre "temas vivos" acompaña al citado escrito. Conversación telefónica en la que me ofrezco a presentarle al personal directivo, iniciativa que es rechazada.

Toma de posesión un tanto desmedida y sobreactuada, en la que no está prevista mi intervención como "saliente" que, pese a lo acaecido, nadie albergue dudas de que estaría guiada por la gratitud y buenos deseos.

Solicito mi reingreso en EBHI, en lo que no había reparado hasta que alguien con solvencia en la materia se interesa por las condiciones en que había abandonado mi anterior trabajo. Lo sopeso, y ante la mezquindad puesta de manifiesto en acción y omisión por los nuevos rectores portuarios, y al amparo de los derechos que como a cualquier trabajador en estas circunstancias le asisten, decido reclamar que se cumpla lo estipulado y pactado al respecto.

Cuanto antecede se corresponde exactamente con lo sucedido y dispongo de pruebas documentales de ello.

Despejada la incógnita que ya no lo es tanto –colonización "socialista" de la Autoridad Portuaria- me gustaría aderezar estas líneas con referencias a la mezquindad en formas y contenidos de quien durante el mandato de los tres últimos presidentes fue relevado de sus responsabilidades, y apartado de centros de decisión, por manifiesta deslealtad con todos ellos. No uno, no Laureano Lourido: tres presidentes de muy distinto signo. Aunque en esta ocasión no hubiera sido posible sin el amparo, cuando no el aliento, de quien protagonizó uno de los acuerdos laborales más esperpénticos que se conocen –caso ITV– o el abracadabrante de los seguros de Cogersa. Aunque justo es reconocer que lo citado se quedará corto ante los paseíllos que más que previsiblemente la esperan en comisiones investigadoras sobre el trágico accidente de Cerredo, incluidos los judiciales.

Por cierto, un argumento que utilizó para cesar a una directiva portuaria era que en su equipo no podía estar nadie susceptible de ser investigada. ¿Cómo se reunirá a partir de ahora consigo misma? ¿Qué pensará cuando se vea reflejada en un espejo? n