Gutiérrez: "La emigración asturiana recuperó y difundió nuestra cultura"

La inauguración de la 46 Selmana de les Lletres Asturianes, celebrada ayer por la mañana en Belmonte de Miranda sirvió ala consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez para simbolizar en el homenaje a Xosé Álvarez "Pin" de Cigüedres su agradecimiento a la emigración asturiana como eje de recuperación y difusión de la cultura regional.

Xosé Álvarez, explicó Gutiérrez, fue "una figura fundamental en el movimiento de reivindicación del asturiano y vertebró la diáspora asturiana desde Argentina, pero también en su vida en Madrid fue un verdadero aglutinador de muchísimos asturianos que montaron ese ‘Conceyo de Asturias en Madrid’ para la creación de la literatura en asturiano". El homenaje a "Pin el de Cigüedres" permite también, explicó, "hacer ese guiñó necesario de agradecimiento a la emigración asturiana, que durante muchos años fueron recuperadores y difusores de la cultura asturiana, y también de su lengua". Vanessa Gutiérrez detalló que la consejería ha vuelto a identificar ese papel clave de los asturianos que se fueron al investigar el desarrollo de la cultura sidrera o, más recientemente, en otros trabajos en marcha relativos a la gaita. "Es justo destacar el valor de la emigración", insistió la consejera, "visibilizarlo y devolverles un poco lo que nos dieron, además desde unas circunstancias muy complejas".

Vanessa Gutiérrez también aprovechó el acto inaugural de la Selmana de les Lletres para pronunciarse sobre la votación para la reforma del estatuto que se va a producir en la Junta, sin que haya mayoría suficiente, no obstante, para la modificación que implicaría la oficialidad del asturiano. "Una mayoría va a manifestar que está a favor de la modificación del estatuto que permitiría que nuestras lenguas propias tuvieran el mismo reconocimiento que tienen el resto de lenguas en el Estado español", razonó. "Por ahora vamos a dejar que la Junta manifieste esa posición y desde ahí seguiremos reivindicando esa necesidad y trabajando por la normalización lingüística".

Gutiérrez insistió en que la reivindicación es "fundamental" para que haya una "toma de conciencia" de que el asturiano es un "patrimonio inmaterial que no se puede perder". La lengua propia, argumentó, "es conocimiento, y garantizarlo para las generaciones que vienen es un ejercicio de responsabilidad. No podemos no garantizar que les llegue por mera inoperancia".

La programación de la Selmana de les Lletres incluyó ayer la inauguración de la exposición sobre Xosé Álvarez en la biblioteca de Belmonte de Miranda y un concierto homenaje al autor a cargo de Rafa Lorenzo. Hoy a las siete de la tarde en la Biblioteca de Asturias se estrenará también un documental sobre su figura y el "Conceyu d’Asturies en Madrid". n