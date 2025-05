Veintiuno de los 700 mejores médicos del MIR se especializarán en Asturias

De los 700 médicos mejor clasificados en el último examen MIR, un total de 21 realizarán la especialidad en Asturias. La elección de plazas iniciada ayer en el Ministerio de Sanidad se saldó en su primera jornada con un balance más que aceptable para la red sanitaria del Principado, con 17 plazas elegidas en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA, Oviedo), tres en el Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón) y una en la unidad docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Gijón.

Como términos comparativos, pero tomando como referencia los 1.000 primeros situados en el MIR, la sanidad asturiana fue elegida el año pasado por 26 aspirantes; en 2023, por 20; en 2022, por 25; en 2021, por 21; y en 2020 por 15 de los 1.000 primeros de la prueba. Hoy martes elegirán plaza otros 700 candidatos, y será posible valorar con más precisión cómo evoluciona el tirón del sistema sanitario regional.

El examen MIR se celebró en toda España el pasado 25 de enero, con una oferta de 9.007 plazas para realizar una especialidad médica. Superaron la prueba 13.692 graduados en Medicina. Ahora les toca elegir dónde y en qué quieren especializarse. Un dato relevante de la primera jornada de petición de plazas es que la dermatología ha arrasado un año más entre los jóvenes médicos, al ser elegida por 32 de los 100 primeros y 82 de los 300 primeros (casi un tercio del total). Esta especialidad, con mucha proyección en la sanidad privada, ha arrollado a la tradicional reina de las especialidades médicas, cardiología, que ha sido elegida por 22 de los 100 primeros y 46 de los 300 primeros.

En esta ocasión, Asturias no ha sido elegida por ninguno de los 100 mejores del examen para médico interno residente (MIR). Entre ellos había tres asturianos que finalmente han optado por irse a hospitales de Madrid. Raúl Martín González, en el puesto 37, ha elegido cardiología en el Doce de Octubre; Isidro José Ramos Martín, número 52, ha optado por cirugía plástica en La Paz; y María Benavides Burzaco, número 92, por dermatología en la Fundación Jiménez Díaz.

La primera plaza elegida en Asturias ha sido precisamente la de dermatología del Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón) y su adjudicataria es Claudia Alvargonzález Fernández, clasificada en el puesto 102. Esta gijonesa estudió en el Instituto Jovellanos y a continuación en la Universidad de Oviedo. "He elegido dermatología en Cabueñes porque, comparando entre varios servicios, me causó muy buena impresión y vi que daban mucha importancia a la docencia", explica la joven médica gijonesa. Y añade dos datos más sobre su decisión. El primero: "En el servicio, todo el mundo parecía muy interesado en su profesión y en poder formar bien a sus residentes". Y el segundo: "Valoro mucho la calidad de vida que hay en Asturias y la naturaleza de la que disfrutamos".

Lucía Palacio, jefa del servicio de Dermatología del Hospital de Cabueñes, expresó el "orgullo" por "la confianza de los residentes que nos seleccionan como una de las primeras opciones". La responsable del área agregó que "buscamos un equilibrio entre la autonomía que hay que dar a los residentes y la supervisión que necesitan".

Como es habitual, las dos plazas de cirugía plástica del HUCA volaron pronto, al ser elegidas en los puestos 109 y 137. "Nuestra fórmula es trabajo, trabajo y trabajo", enfatizó el responsable del servicio, Daniel Camporro.

En la elección de plazas de ayer dio la campanada el servicio de Medicina Interna del complejo sanitario ovetense, ya que sus tres plazas fueron elegidas por tres aspirantes con puestos excelentes: 165, 186 y 202. "Es un hito el estar por encima de algunos de los grandes hospitales del país", aseveró Dolores Colunga, jefa del área, quien destacó que "el clima laboral es bueno y la docencia la llevamos a rajatabla".

Más habitual es que el área de cardiología del HUCA coseche buenos resultados, en este caso los números 110, 315 y 574. El primero en elegir esta especialidad ha sido el ovetense Manuel Sánchez Suárez: "Cardiología siempre me llamó la atención. Pregunté en varios hospitales sobre sus servicios de cardiología y el del HUCA fue de los que mejor impresión me dieron en todos los aspectos", argumenta el joven médico. Y coincide con Claudia Alvargonzález en que "la calidad de vida que tenemos en Oviedo y en Asturias no la hay en muchos sitios".

Según el director del área del Corazón del HUCA, Pablo Avanzas, el resultado cosechado "refleja el reconocimiento a la calidad asistencial, docente e investigadora de nuestro servicio, y nos motiva a seguir trabajando con excelencia por nuestros pacientes y por la formación de los futuros cardiólogos".