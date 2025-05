"Los artistas del siglo XX se tenían a sí mismos por visionarios"

Victoria Cirlot Valenzuela (Barcelona, 1955) debuta como jurado de los premios "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades. Filóloga, catedrática de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, es una erudita medievalista.

-La Edad Media es una época lejana, pero seguramente usted encuentra conexiones con la actualidad.

-Justamente, a lo que yo me he dedicado es a establecer diálogos entre la Edad Media y el siglo XX. Desde la hermenéutica, me ha interesado traer los textos medievales a nuestro mundo, así como las imágenes, y se encuentran correspondencias realmente muy sorprendentes e interesantes. Es necesario traer el pasado a nuestro mundo, no lo podemos dejar ahí, lejos, entonces estaría muerto. Se trata de hacerlo vivir.

-Con la mirada del presente se corre el riesgo de deformar interesadamente el pasado.

-Esa mirada tiene, al mismo tiempo, que estudiar el contexto histórico en el que nace la obra. Eso lo decía un filósofo muy importante, Haskell Gadame. Se trata, decía, de la fusión de horizontes, entre un pasado que hay que reconstruir, porque si no la desfiguración es absoluta, y un presente que es el nuestro y del cual no debemos ni podemos evadirnos. Ahí los tiempos se encuentran. Esa es la cuestión, el encuentro de tiempos históricos.

-Hay un revisionismo que manipula el pasado con intereses nacionalistas, partidistas...

-Hay que procurar en la medida de lo posible no manipular.

-Pensaba en la Reconquista...

-Como decía Américo Castro, aquí fue conquista, no reconquista. Siempre estamos dispuestos a manipular la historia y eso es peligroso. Es necesaria honestidad intelectual.

-Usted ahonda en una corriente mística y espiritual que atraviesa la historia y la hace avanzar.

-Tenemos que desprendernos de pragmatismo y materialismo para acceder a eso, que no podemos llamar de otra manera que espiritualidad. Me han interesado mucho las místicas, porque he aprendido mucho de ellas, y sobre todo la experiencia visionaria. Empecé con Hildegard von Bingen, una gran visionaria. La gran sorpresa para mí fue comprobar que esa visión, que parece algo muy arcaico, estaba presente en los artistas del siglo XX, que se tenían a sí mismos por visionarios: Max Ernst, Joan Miró, Tàpies, Chillida... La creación y la visión están absolutamente ligadas.

-¿Hay mitos que están por encima de la historia?

-El mito me interesó sobre todo porque contiene verdad: en torno a esa verdad, a lo largo de la historia, se dan muchas vueltas. El mito es maleable y se caracteriza por las variantes. Lévi-Strauss, el gran antropólogo, decía que el mito es la música a partir de Bach, no es la novela la que hereda el mito sino la música. Ahora estoy trabajando sobre una mujer extraordinaria, del 1400, que es Christine de Pizan, una gran receptora y una gran elaboradora de mitos.

-Ha citado a dos mujeres extraordinarias, Von Bingen y De Pizan.

-Lo son, cada una en su mundo y lo consiguieron de una forma que aún me sorprende. Es impresionante lo que Hildegard logró, tenía un carisma y su carisma era ser visionaria. En la segunda mitad del siglo XII la Iglesia todavía tenía la capacidad de asumir al místico. De pronto, la rechaza. A la pobre Marguerite Porrette la quemaron en París a principios del XIV. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia cambia, se abre, integra al místico que la renueva y, de pronto, lo rechaza. Y Christine de Pizan fue extraordinaria, una inteligencia y una estratega absoluta, entendió perfectamente lo que interesaba a sus mecenas: los manuscritos, y ella sabía copiar, sabía escribir los programas iconográficos, construyó unos manuscritos extraordinarios. El duque de Berry, el duque de Borgoña, el rey Carlos VI estaban alucinados con sus manuscritos.

-¿Alguna figura mítica contemporánea?

-Existen. Todavía vivimos en la figura del héroe. Indudablemente hay una realidad arquetípica, como decía Jung, con aspectos míticos en muchas producciones de nuestro mundo contemporáneo.