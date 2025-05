Batalla política por la comisión en la Junta del “caso Cerredo”: IU presenta candidata para apartar a Tomé y la derecha vetará que el Gobierno tome el control

La caja de los truenos se ha abierto en la Junta General con una batalla encarnizada por la presidencia de la comisión que analizará el accidente minero de Cerredo y la gestión del Principado en el área de Minas. Los portavoces parlamentarios aprobaron el calendario de constitución de la comisión investigadora: los grupos tendrán hasta este viernes para decidir qué dos diputados la conforman y será el jueves día 15 a las 12.00 de la mañana cuando comience su actividad. En ese momento habrá que votar en urna cerrada quién presidirá la comisión, un asunto que fractura la débil mayoría que esta legislatura ha tenido la izquierda en la Cámara.

Convocatoria por Asturias-IU anunció que presentará para optar a la presidencia a la diputada Delia Campomanes, como ya había adelantado este periódico. El PSOE está dispuesto a apoyarla. La portavoz socialista, Dolores Carcedo, afirmó que aún está por determinar si serán los propios socialistas los que presentarán a Campomanes, un matiz clave por el sistema de votación en caso de empate. “Ha habido una propuesta de Convocatoria y nosotros vamos a respaldarla”, aseguró.

La diputada del grupo mixto Covadonga Tomé ha insistido en que ella optará a presidir la comisión como “garantía de que nadie hará un uso partidista”. PP y Foro recalcaron que en ningún caso permitirán que un partido del gobierno, que trató de “desacreditar” la comisión, ocupe la presidencia. Y Vox, cuyo voto es clave para resolver el dilema, solo admitió que Tomé es la opción “menos mala”.

Las calculadoras comienzan a echar humo en la cámara; las cuentas son sencillas, pero con una endiablada lectura política. La comisión quedará formada por diez diputados, dos de cada grupo parlamentario. Es decir: dos del PSOE, dos de Convocatoria-IU, dos del PP, dos de Vox y los dos diputados del grupo mixto, Covadonga Tomé (Somos) y Adrián Pumares (Foro). Por bloques, la izquierda tiene cinco diputados y la derecha otros cinco. Sin embargo, el hecho de Tomé haya activado la comisión al reclamarla (pese al rechazo de PSOE e IU) fractura a la izquierda. Convocatoria no quiere que en ningún caso Tomé la presida y la obliga a obtener sus apoyos en la derecha. Si Vox apoya que la diputada del grupo mixto presida, poco debate habrá, al lograr Covadonga Tomé seis votos. Si no lo hace, se produciría un empate, por lo que terminaría accediendo a la presidencia la candidatura presentada por el grupo con más votos. Si el PSOE presenta a Delia Campomanes, los partidos del gobierno se garantizarían la presidencia gracias a esa situación de empate.

Esta retorcida situación ha llevado a que se barajen posibles planes B en el caso de que Vox no apoye a Tomé, como que PP y Foro propongan un presidente para sumar cinco votos frente a los cuatro que obtendría Campomanes y el voto solitario que Tomé se daría a sí misma. Pero esa es una opción de emergencia.

Vox no ha dado un apoyo explícito a Tomé, pero tampoco lo ha negado. “Queremos que se conozca la verdad; hasta ahora ha dos opciones, Delia Campomanes y Covadonga Tomé. Tanto da que sea la socia oficial del Gobierno que la de oficio”, ha dicho la portavoz de Vox, Carolina López. No obstante, matizó: “Si son esas dos opciones, querremos que la elección sea la menos mala”, dijo después de cuestionar que el Gobierno pretenda ocupar la presidencia de una comisión que rechazó en un principio.

Donde sí hubo palabras duras fue en las declaraciones del portavoz de Convocatoria, Xabel Vegas, y las de Tomé. Vegas afirmó que la propuesta de Delia Campomanes busca “evitar que la comisión quede en manos de la extrema derecha” y defendió que su partido “ha sido el espacio que ha defendido la regeneración en la consejería de Transición Ecológica”. Respecto a Covadonga Tomé no dejó lugar a dudas: no es la opción de IU. “Tiene que decidir si quiere ser rehén de la extrema derecha o si quiere estar con la mayoría social progresista que representa”, señaló Vegas.

¿Y por qué la mayoría social progresista no respalda a Tomé? “No es tiempo de personalismos”, dijo Vegas, quien aseguró que el afán de la diputada del grupo mixto por presidir la comisión es conseguir una “enorme visibilidad” y la calificó de “diputada huérfana de organización” buscando dar altavoz a su “propio proyecto político”.

La respuesta de Covadonga Tomé no fue tibia: “Es fascinante que hable de instrumentalización una organización que ha rechazado tantos principios para ser muleta del PSOE”. Eso sí, Tomé no consideró problemático para su posición política alzarse con la presidencia con el voto de Vox: “Los votos se van a producir, y si la mayoría me respalda seré presidenta”. Matizó no obstante las profundas diferencias ideológicas con Vox, si bien reconoció: “Si dicen que soy la menos mala, me quedo con eso”.

No sentaron nada bien a la diputada las críticas de Xabel Vegas: “Fui huérfana con 12 años”, llegó a reconocer. Pero advirtió “el absurdo” que supone para el Gobierno atacar a una diputada “que hace el voto 23 de las fuerzas de progreso y a la que necesitarán para tantas cosas”. Calificó de “patinazo” el movimiento de Convocatoria e insistió: “En todo ese tiempo he demostrado coherencia y cierta lealtad con esa mayoría a la que hemos ayudado a aprobar dos presupuestos, y es increíble que tras esa trayectoria seria no hayan tenido ni la elegancia de hablar con nosotras”.

Con una izquierda en batalla interna por dominar el relato de la comisión de investigación, PP y Foro evalúan el escenario. Luis Venta, portavoz adjunto de los populares recordó que “PSOE e IU se opusieron públicamente a investigar en la Junta” y se dedicaron a “tratar de desacreditar” la comisión cuando quedó clara la mayoría parlamentaria para activarla. “Ahora lo que quieren es censurar y torpedearla”, dijo respecto a la candidatura de la diputada de IU Delia Campomanes, convertida en “caballo de Troya” para la comisión. Y fue tajante: “En el PP lo tenemos claro, no vamos a apoyar que esta comisión esté presidida por un diputado del PSOE o de IU, que no creyeron en ella”. Los populares van a ser “respetuosos con los tiempos” pero no ocultaron un posible respaldo a Tomé. “La clave es que no haya un caballo de Troya dirigiendo la investigación”, destacó.

Adrián Pumares, diputado de Foro, fue más explícito aún: “Ni el PSOE ni Convocatoria van a presidir esa comisión; no hay ninguna posibilidad”. Esa rotundidad solo se sustenta en dos opciones: que Vox apoye a Tomé o que la derecha reorganice sus planes para presentar un candidato propio, una opción que no sería la prioridad para populares y foristas, sino la salida para bloquear la candidatura del Gobierno. “El PSOE cayó en el descrédito más absoluto al decir que esta comisión sería un cierto y han arrastrado a Convocatoria”, señaló, rechazando que el funcionamiento de la investigación se interprete en lecturas de “izquierdas o derechas” cuando lo relevante debería ser “intentar esclarecer con todo rigor” la gestión del Principado en materia minera y las circunstancias que llevaron al accidente de Cerredo del pasado 31 de marzo, en el que murieron cinco trabajadores.

Se abre, pues, un plazo de siete días, hasta la constitución el próximo jueves día 15 de la comisión en la que la estrategia de alianzas más allá de sensibilidades políticas determinará el tono con el que arranque la comisión de investigación. Lo que ayer dejaron claro quienes representan la mayoría (oposición + Tomé) es que no aceptarán una presidencia en manos de los partidos del gobierno.