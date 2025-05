Cristina de Middel, jurado del "Princesa" de Comunicación: "Los jóvenes van a crecer disociando imagen fotográfica y verdad"

En octubre de 2024 Cristina de Middel recogió el premio "Princesa de Asturias" de la Concordia otorgado a Magnum, en su calidad de presidenta en España de la histórica agencia de fotografía. Seis meses después regresa a Oviedo para incorporarse al jurado de los premios, en la categoría de Comunicación y Humanidades. La fotoperiodista alicantina, que trabajó en el diario "Información" –del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA– y que en 2017 recibió el Premio Nacional de Fotografía, dejó alguna que otra reflexión rápida antes de encerrarse a deliberar. Habló de los peligros que acechan al periodismo, de las incertidumbres sobre la verdad y de la creciente indefensión de los informadores en conflictos bélicos. "Hay una conciencia muy clara, una frustración muy grande, sobre todo con lo que está pasando en Oriente Medio", admitió. "Los reporteros y los fotógrafos pasan de ser testigos a objetivos: eso demuestra el poder de la prensa para influir en el escenario mundial", en su opinión.

De Middel llegó a Asturias de buen humor, porque uno de los fotógrafos de su agencia, Moises Saman, "que ademas es medio español y peruano", acaba de ganar dos Pulitzer por su cobertura en las cárceles de Al Asad en Siria para "The New York Times". "He enviado un email hoy precisamente a todo el mundo para compartir las buenas noticias, diciendo que me alegro muchísimo por Magnum y por Moises, pero que ojalá no fuesen tan necesarios los reporteros de guerra en este mundo que vivimos, que es una locura", contó.

Es evidente, opina De Middel, que la libertad de expresión atraviesa momentos difíciles. "Ya estábamos tocados en la credibilidad, por los cambios en la prensa –cada vez se la cree menos–", expuso, y ahora, añadió, a eso hay que sumarle "el miedo por estar a la intemperie en un conflicto". Quien siente la vocación no se echa atrás: "El reportero viene con los riesgos asumidos", dice, pero "hay contextos en los que las convenciones de derechos humanos y de protección de la prensa se están saltando directamente". "Los estándares normales no están funcionando en territorios como Palestina", concreta.

"No es como cuando Capa era fotógrafo. Esa visión romántica del fotógrafo, que va solo... Ahora las fotos que vemos son de fotógrafos que están empotrados, que van con el propio ejército de un lado o del otro, con lo cual tampoco tienen libertad total de fotografiar lo que quieren", contó. "Por eso", continuó, "es necesario que la audiencia sea más consciente de cómo se consiguen las imágenes y de cómo funciona la prensa".

Además, siguió, "la inteligencia artificial ha tenido un impacto grandísimo en la imagen y en cómo entendemos el mundo a través de la imagen fotográfica". "Ahora aprietas un botón y generas la realidad que quieres. Los jóvenes van a crecer con esa disociación entre imagen fotográfica y verdad, y la van a naturalizar", auguró. "Antes si algo era verdad, era genuino, era un valor añadido. No sé si en el futuro será así. Nadie puede asegurar que las generaciones que están creciendo ahora vayan a valorar la verdad, porque es algo que no pueden identificar tan fácilmente como nosotros". "A lo mejor es el momento de que el público se espabile; a lo mejor es el momento de que vuelvan figuras como el editor de foto, que ha desaparecido todas las redacciones; a lo mejor es momento de incluir educación visual en las escuelas", dejó caer antes de despedirse.