El récord de empleo en Asturias que trajo la Semana Santa y gracias a la hostelería

Asturias registró el pasado mes un récord de empleo para un mes de abril con 388.976 afiliados a la Seguridad Social, 3.404 más que el mes anterior. La mitad de los nuevos empleos se generaron en un único sector, el de la hostelería, que ejerció de locomotora coincidiendo con la Semana Santa.

El desempleo. Asturias finalizó el mes de abril con 52.962 personas en paro. Son 1.645 menos que en el mes anterior, lo que supone un recorte del 3,01%, y 3.603 menos que hace un año, lo que significa un descenso del 6,37%. Esas tasas mejoran los descensos medios registrados en el conjunto de España (del 2,61% mensual y del 5,77% interanual). El paro en Asturias disminuyó en abril en todos los sectores económicos. Respecto al mes anterior esa caída fue especialmente intensa en el sector de los servicios (1.189 parados menos), el colectivo sin empleo anterior (246 parados menos) y la industria (179 parados menos).

La contratación. Durante el mes de abril se realizaron en Asturias 18.869 contratos laborales, 823 más que en el mes anterior y cinco más que en abril de 2023. El 81,3 % de los contratos se realizaron en el sector servicios y los contratos indefinidos representaron casi el 32 % del total, mientras que en el conjunto del país ese porcentaje se elevó al 44,5%.

La afiliación. La media de afiliados a la Seguridad Social en Asturias se cifró en abril en 388.976 personas, 3.404 más que el mes anterior (0,88 %) y 7.088 más que en el mismo mes de hace un año (1,86 %). Las tasas en este caso son inferiores a las de la media nacional (del 1,08% mensual y del 2,31% interanual).

Las valoraciones. La directora del Sepepa, Begoña López, señaló que la mejoría de las cifras no sólo se dieron en el sector turístico: "La industria ha registrado una buena dinámica, con una caída del paro del 4,77%, pese a las tensiones comerciales". Ignacio García, director de Apoyo Corporativo de FADE, destacó que "la afiliación alcanza el nivel máximo de la serie histórica, si bien Asturias no ha sido todavía capaz de absorber mediante la contratación por cuenta ajena el descenso constante de autónomos". Lucía Montejo, responsable de Empleo de CC OO de Asturias, señaló que "teniendo en cuenta que solo uno de cada tres contratos han sido indefinidos, que casi el 47% de los nuevos empleos son en la hostelería y el crecimiento de la contratación joven, vemos que la creación de empleo no es estructural". Javier Campa, secretario de Empleo de UGT Asturias, apuntó que "en el contexto económico de elevada incertidumbre por la guerra comercial es necesario que se mejoren los salarios y se protejan los empleos".