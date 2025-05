Asturias permitió varios meses que reses "sospechosas" usasen pastos comunales

El Principado obvió durante varios meses las medidas de protección de la ganadería bovina ante posibles casos de tuberculosis, que sí establecía el Plan Nacional de Erradicación de esta enfermedad. Días antes de que estallaran los primeros casos en Tineo, la consejería modificó sus protocolos, pero ya era tarde para activar una alarma que terminó convirtiéndose en motivo de polémica entre los ganaderos.

Asturias permitió que los animales considerados "de seguimiento" o sospechosos pudieran trasladarse a pastos comunales, donde entraban en contacto con otras reses, sin que se realizasen pruebas determinantes previas al traslado. Esta exigencia sí estaba incluida en el Plan Nacional, aprobado en julio de 2024. En dicho plan se establecía que las comunidades autónomas declaradas con prevalencia cero de la enfermedad podían aplicar las medidas previstas para los territorios de baja prevalencia. Sin embargo, la redacción resultaba ambigua, presentando estas medidas como aparentemente opcionales.

Las reses "de seguimiento" son aquellas que dan negativo en las pruebas más precisas de inmunodermotuberculinización (IDTB simple), pero que muestran una reacción mínima a la inyección intradérmica de PPD bovina. Según el Plan Nacional de 2024, estos animales únicamente pueden destinarse a mataderos de la misma comunidad autónoma o a "cebaderos cerrados" cuyo destino final sea también un matadero autonómico. Sí se permite su movimiento dentro de la comunidad, pero siempre que hayan dado negativo previamente en la IDTB simple.

En noviembre de 2024, las organizaciones agrarias recibieron mensajes de alarma de algunos ganaderos que detectaban la presencia de reses "de seguimiento" por tuberculosis en pastos comunales de la región, de lo que se hizo eco LA NUEVA ESPAÑA. Los ganaderos elevaron una consulta al Ministerio, que ratificó la obligatoriedad de realizar pruebas si estos animales se trasladaban a pastos comunales. Ante esta situación, consultaron a la Consejería sobre cuál era el protocolo aplicado.

En una respuesta a una explotación ganadera, fechada el 15 de octubre, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria informaba de que, a 1 de septiembre de 2024, había 83 reses de seguimiento en pastos temporales. En ese mismo escrito, el Principado reconocía que a estas reses no se les realizaba ningún "chequeo premovimiento específico", al considerar que no existía un cambio de titularidad. La salvedad relativa al acceso a pastos comunales, que sí establecía el Ministerio en su Programa de Erradicación, no figuraba en la normativa autonómica sobre las campañas de saneamiento ganadero de ese año.

Poco antes del repunte de casos en Tineo, el Principado modificó los criterios. El 16 de diciembre emitió una resolución en la que prohibía expresamente, "en aplicación del Programa Nacional de Erradicación", el acceso de reses sospechosas a los pastos comunales. Algo más de un mes después saltó la alarma por la aparición de nuevos casos en Tineo, y el Principado adoptó una solución drástica: exigir el sacrificio de todos los animales de una ganadería si se detectaba un caso y se constataba la reiteración de la enfermedad. Fue un giro hacia el extremo del control tras meses de permisividad que muchos ganaderos consideraron excesiva.