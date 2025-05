Colegios concertados se indignan por la limitación del Principado a las tablets: ven un ataque a su "autonomía"

La mayoría de los directores de los centros educativos concertados de Asturias rechazan limitar el uso de dispositivos tecnológicos en el aula a partir del próximo curso, tal y como obligará la nueva norma planteada por Educación. Advierten de que la medida va "en contra del principio de autonomía pedagógica" y consideran que se ha aprobado de forma "impositiva", por lo que reclaman la apertura de un diálogo entre ambas partes para desarrollar una medida "equilibrada" y que contente tanto a las familias como a los educadores. Así se lo hicieron saber a Lydia Espina, consejera de Educación, en la reunión que mantuvieron este martes y en la que se les anunció la decisión.

La propuesta del Principado plantea prohibir el uso de pantallas hasta los tres años, mientras que en el segundo ciclo de Infantil (3 a 6 años) solo se permitirán de forma colectiva y bajo la supervisión del profesorado. En Primaria deberán servir como método complementario para actividades concretas, en Secundaria y Formación Profesional pasarán a ser herramientas didácticas complementarias a los recursos analógicos.

Simón Cortina, director del colegio Corazón de María de Gijón y presidente de Escuelas Católicas de Asturias, defiende que "el uso de la tecnología en la educación tiene que ser equilibrado, seguro, crítico, responsable y pedagógicamente fundamento". "Y eso no significa renunciar ni a la lectura en papel ni la escritura en los cuadernos. Se trataría de mantener lo mejor de una tradición analógica y sumar lo mejor que tienen los dispositivos, siempre en beneficio del alumno", añade. Por eso, considera que la normativa es "muy restrictiva y colisiona con la autonomía pedagógica de los centros educativos, que reconoce la LOE".

"Va en contra de los tiempos en los que nos encontramos. Tenemos que educar a nuestro alumno para los tiempos actuales. No entiendo cómo la legislación nacional establece que es necesario forma en la competencia digital a nuestro alumnado y desde la Consejería anuncian unas regulaciones tan restrictivas", indica. También critica Cortina el argumento de que se pude utilizar de forma puntual en el aula: "No es una integración correcta digital en el proceso de aprendizaje en el aula".

Jorge Encinas, de Santa María del Naranco, en Oviedo, se muestra "sorprendido" por la decisión del Principado. "Se están inmiscuyendo y limitando la autonomía de los centros", advierte. En su centro, asegura que se realiza un uso "racional y controlado" de las pantallas. "Se sigue trabajando en papel, haciendo manualidades... El uso de pantallas no es exclusivo", afirma. El director califica la nueva norma como un "bombazo", aunque tiene dudas de que se acabe implantando y que se pueda "matizar".

Su compañero del colegio San Ignacio de Oviedo, Gonzalo Lasa, se muestra cauto a la hora de valorar la norma. "Tenemos que esperar a que se publique la resolución para ver el alcance y ver cómo se puede compatibilizar con la autonomía de los centros y su derecho a plantear sus materiales pedagógicos", dice. Quizás, añade, "las medidas encajan con lo que ya estamos haciendo y el cambio no es grande".

Un "uso prudente" en la pública

En el colegio San Fernando, de Avilés, la propuesta de Educación " no supondrá un cambio respecto a cómo se está trabajando actualmente". Carmen Bueno, directora académica, explica que "en 0 a 2 años no utilizamos ningún tipo de pantalla; en el ciclo de 3 a 6 años los recursos digitales son siempre de uso colectivo, y por supuesto con supervisión del profesorado. Con respecto a Educación Primaria, los recursos son analógicos de 1º a 5º, con actividades puntuales en las que comparten una tablet u ordenador trabajando en grupo, y siempre con supervisión directa del profesor de aula". En ESO y Bachillerato, el uso es algo más amplio, pero "de ningún modo es la única forma en que el alumnado trabaja".

La nueva norma afectará principalmente a los centros concertados, donde la digitalización está más extendida, aunque en los públicos también puntualizan que no se puede pasar de impulsar una digitalización del cien por cien a querer eliminarla. "No se podía antes querer hacerlo a maza y martillo y ahora darle la vuelta a la tortilla", dice Yolanda Fueyo, directora del Jovellanos de Gijón. La educadora considera que la medida de limitar las pantallas es "buena, pero es imprescindible digitalizar al alumnado, enseñarlos a utilizar las nuevas tecnologías". "Tenemos que formar en prudencia, que conozcan los riesgos y que sepan utilizar las nuevas tecnologías con responsabilidad".

En el Carmen Ruíz Tilve, de Oviedo, usan pantallas digitales y tablets rotatorias entre Infantil y Primaria, aunque no creen que la medida les afecte. "Nuestro equipo directivo siempre fue partidario de la digitalización, pero con prudencia y con finalidades pedagógicas. No podemos quedarnos obsoletos", dice su directora Adriana González. En el Veneranda Manzano la situación es similar. Su directora, Noelia Granda, asegura que su centro "no ha mirado exclusivamente a la digitalización", aunque sí han dado respuesta a las competencias digitales que pide la ley. "No solo tienen que saber, tienen que demostrar que saben", apunta sobre el uso de ordenadores.