Marcos Líndez: "La PAC no se ha ampliado porque Asturias tuviera necesidad"

No hay Comisión de Medio Rural en los últimos tiempos en la Junta General del Principado que no aborde por iniciativa de unos u otros la gestión del lobo. Este miércoles lo planteó Vox, para conocer lo que hace el Gobierno regional en materia de fauna salvaje. En este contexto, la diputada Carolina López llamó al asturiano Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, "caradura al servicio de los ecologetas" y "jeta sin escrúpulos que trabaja para el PSOE y no al servicio de los ciudadanos". López se refirió a la noticia de LA NUEVA ESPAÑA en la que se contaba que Morán ha advertido por carta el Principado de que el lobo sigue en situación desfavorable en España y ha pedido informes del programa de control. Marcelino Marcos admitió, como ya hecho otras veces, que en este asunto no están de acuerdo con el Gobierno central.