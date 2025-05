"La oficialidad se logrará y será con el consenso de la izquierda y el centro-derecha"

-¿Qué significa el Día de les Lletres para la Academia?

-Es una fecha simbólica, el día que transmitimos la labor que se desarrolla durante todo el año. Damos a conocer los criterios de los nombramientos de los nuevos académicos, analizamos el estado de la literatura asturiana y realizamos propuestas de política lingüística. Es una fecha solemne, llena de simbolismo, en relación con el proceso de dignificación de la lengua y la cultura de Asturias.

-¿Cuál es el estado de esa literatura en asturiano?

-La literatura ha sido uno de los elementos que más se han beneficiado en el proceso de dignificación de la lengua y la cultura asturiana. Hoy incluye poesía, narrativa, teatro y ensayo, con logros considerables; se valora en otras comunidades autónomas; está empezando a traducirse a otras lenguas, y la crítica empieza a interesarse por ella. No puede haber una recuperación lingüística en Asturias sin una expresión literaria activa, creativa y con incidencia social. En ese sentido, somos afortunados.

-La literatura, bien, entonces.

-Tiene un problema común a la consideración social de la literatura: el sistema educativo tendría que incidir más en la formación literaria desde las primeras etapas. La posición escolar del asturiano, la voluntariedad, no favorece el fomento de esta literatura, pero hay que hacer esfuerzos en esa línea. No obstante, la creatividad, diversidad, modernidad y cotidianidad literaria actual en asturiano no tienen precedentes desde un punto de vista histórico.

-Buenos libros. ¿Y lectores?

-Ese es uno de los problemas. Hay que hacer un esfuerzo institucional por lograr lectores competentes en asturiano. La posición social, la dignificación de la llingua y su situación administrativa hacen que muchas veces el enorme valor de la literatura en asturiano no se corresponda con su difusión. La búsqueda de lectores cualificados es uno de los grandes retos del sistema educativo.

-Mañana lanzará también propuestas de política lingüística .

-El Día de les Lletres hacemos un análisis de los logros en el proceso de dignificación del asturiano y en este caso lo haremos en un momento en que se está tramitando una reforma del Estatuto en la Junta. Sabemos que, aunque se logre una mayoría absoluta, no va a ser suficiente, porque la reforma exige una mayoría reforzada, pero valoramos el hecho de que se debata esa cuestión. Lo consideramos un paso adelante en un proceso lento pero con logros significativos. Por otra parte, vamos a proponer al Gobierno de Asturias que ahonde en cuestiones de política lingüística dentro del marco legal, en cuestiones administrativas, de mejora de la enseñanza y con la presencia del asturiano en los medios de comunicación.

-¿Hasta qué punto el marco legal de la ley de Uso, si se desarrolla, acabaría siendo similar al modelo de cooficialidad amable?

-Algunos sectores critican el concepto de oficialidad amable. Yo lo defiendo, porque la oficialidad del asturiano no va a ser "repunante". Pero la oficialidad amable, en primer lugar, es oficialidad, no es protección. Tiene que ser específica de Asturias, adecuarse a lo que piensa la gente y a nuestra realidad lingüística y socio-política, siendo conscientes de que hay resistencias. Tiene que hacerse con aceptación, por fases, buscando el máximo consenso posible. Si en Galicia se habla de un bilingüismo armónico, no sé por qué nosotros no podemos hablar de una oficialidad amable, opuesta a la oficialidad impositiva y "repunante". Es lo más inteligente que se puede hacer en Asturias dada nuestra realidad.

-¿Explorar la vía de la ley de Uso?

-Seré muy claro. La exigencia de la oficialidad es irrenunciable, y no tengo ninguna duda de que Asturias hará oficial el asturiano y el eo-naviego. Tardará más o menos, pero es un proceso irrenunciable e irreversible. Se logrará. Y cuando se logre no nos podemos permitir que no sea con el consenso de la izquierda y el centro-derecha, será con ese acuerdo, como lo ha sido en otras comunidades autónomas.

-Vanessa Gutiérrez, Berta Piñán. No se quejarán de a quiénes han tenido y tienen al frente de la política lingüística.

-Siempre pedimos más y siempre seguimos "rispiando" por que se hagan más cosas. Pero sí, es una garantía que la política lingüística haya estado y esté en manos de esas personas. Aunque de cara a esta segunda parte de la legislatura vamos a pedir una política lingüística más decidida.