La pérdida de tres banderas azules en Asturias (en Tapia, Cudillero y el Museo Marítimo): del lamento a una retirada a tiempo

El verano será algo menos azul este año en Asturias. La región pierde dos banderas de ese color, un distintivo que reconoce la calidad y los servicios en el litoral, concedido anualmente por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac). Este 2025, lucirán en verano un total de 14 banderas azules en las playas de 8 municipios en total, además de la puerto deportivo de Gijón. También hay una merma en los denominados centros azules, que pasan de seis a cinco al quedarse sin ella el Museo Marítimo.

Los arenales sin distintivo azul son Anguileiro (Tapia) y San Pedro de Bocamar (Cudillero), ésta última por decisión propia del Ayuntamiento, consciente de que las obras en la zona iban a poner difícil superar el examen del jurado. El alcalde, Carlos Valle, informó a Adeac por carta el pasado abril de que retiraban la solicitud de San Pedro. Algo parecido ha sucedido con el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco (Gozón), para el que el Ayuntamiento no llegó siquiera a solicitar este año el reconocimiento.

Las playas que tendrán bandera azul en Asturias son: Arnao, Salinas y Santa María del Mar, en Castrillón; Arnao, en Castropol: Penarronda, en Castropol-Tapia de Casariego; Concha de Artedo, en Cudillero; Aguilar, en Muros de Nalón; Frejulfe, en Navia; Cueva, Cadavedo, Otur y Salinas o Tercera de Luarca, en Valdés, y La Ñora y Rodiles, en Villaviciosa.

Vacío en el Oriente

Todas se concentran en la costa central y occidental asturianas, mientras que el Oriente no lucirá ninguna bandera azul. Cabe reseñar que son los ayuntamientos de cada municipio los que deben realizar la solicitud de la enseña para sus arenales o centros, para que el jurado de Adeac valore posteriormente si la merece o no.

En cuanto a los centros azules, los que se mantienen en la lista son: el Museo de la Mina de Arnao y el Museo de Anclas Phillippe Cousteau, en Castrillón; el Centro de Visitantes e Interpretación del Medio Marino de Peñas, en Gozón, y el Bosque Jardín de la Fonte Baxa y el Museo del Calamar Gigante, en Luarca (Valdés).

Respecto a la pérdida de San Pedro de la Ribera, Carlos Valle prefiere verlo como una retirada a tiempo y no como que la playa haya perdido cualidades. "Este verano está proyectada una obra para mejorar el mobiliario y no cumpliríamos los requisitos, así que, fue el Ayuntamiento el que se adelantó para que este arenal no fuera evaluado", detalla.. La Demarcación de Costas ha dado el visto bueno para renovar la pasarela y hacer otras actuaciones en esta línea de costa. El Regidor destacó que este proyecto "es importante" para Cudillero y también "necesario".

Por su parte, el alcalde de Tapia, Pedro Fernández, lamenta la pérdida de la bandera en la playa del Anguileiro o Los Campos, la de referencia para la villa tapiega. "Es una pena perder un distintivo que da imagen de calidad, pero algo contra lo que el Ayuntamiento no puede luchar porque está fuera de su ámbito", señala. Y es que la razón de la pérdida se debe a la calidad de las aguas del río Anguileiro, que desemboca en plena playa: "El año pasado tuvimos algún día en que la calidad del baño no era óptima y obviamente esos incidentes te penalizan. El problema de nuestro arenal es que la calidad de las aguas del río no se pueden garantizar siempre en un estado óptimo y el Ayuntamiento no puede hacer frente a los vertidos al río y mientras no se solucione eso, quizás con la futura obra de saneamiento integral de la rasa costera, estaremos siempre así y el año que te toca mal análisis de caes y punto".

El puerto deportivo de Gijón. / Marcos León

En Gozón, el Centro de Visitantes e Interpretación del Medio Marino de Peñas ratificó su bandera azul, a diferencia del Museo Marítimo de Asturias, que no ha renovado una enseña que recibió el pasado 2024. El concejal de Turismo, Raúl Heres, explicó que se acordó no solicitarlo. "El Museo es de una calidad extraordinaria, de los mejores del Principado. Tener o no tener la bandera azul no suma ni resta valor a la instalación", explica.

Alegría en Castrillón

En Castrillón, han querido celebrar mantener sus enseñas, cinco. Marián Carbajal, concejala de Turismo, señaló: "Confiábamos en renovar nuestros emblemas, tanto los dos centros azules como las tres banderas. Éstas son un sello de calidad que certifica el nivel la calidad del agua, de los servicios y demás. Es una garantía tanto para turistas como para vecinos. Es un honor que seguimos defendiendo y que nos llena de orgullo y alegría renovar".

España lidera un año más el escalafón mundial de banderas azules para playas, con 642, y figura en tercera posición en cuanto a número de distintivos para puertos deportivos, con 101, según el último listado de Adeac.