"Los asturianos hacen en Rioja un vino fabuloso"

Cada segundo que pasa se venden en el mundo 10 botellas de vino Rioja, una de las dos únicas denominaciones protegidas calificadas en España –la otra es Priorato– y que celebra este 2025 su centenario. Sus cifras abruman: acapara el 27% de cuota de mercado nacional –los tintos, un 38%– y el 36% de las exportaciones del sector, está en 136 países, son casi 600 bodegas y 13.000 viticultores y su volumen de negocio es de 1.500 millones de euros anuales. Al frente de la DOC está Fernando Ezquerro, que recientemente visitó la región para promocionar, más si cabe, una denominación que hoy por hoy es la preferida de los asturianos.

-Un siglo de andadura se dice pronto.

-Son 100 años como líderes del vino español. Viviendo el vino, como dice el lema del aniversario. Siempre. Las grandes decisiones en el mundo del vino en España las ha tomado Rioja. La certificación de la crianza, el blindaje al embotellado en origen, pioneros en la denominación calificada...

-En 2007 afrontaron la "revolución blanca", con nuevas variedades de uva para potenciar estos vinos. Ahora el blanco parece que se pone de moda.

-Somos la segunda denominación ya en España de blancos, los estamos revolucionando. Tenemos algunos de los mejores del mundo. Y creo que los grandes blancos que se consumirán dentro de poco seguirán siendo Rioja, pero serán de otros perfiles, aparte de los grandes vinos de guarda, a los que Parker y cualquier otro prescriptor les da 100 puntos. El consumo de blanco aumenta, probablemente, por los hábitos actuales, comidas menos copiosas, más informales habitualmente. Ahí encaja mejor. Yo soy de tinto.

-Ante la duda, uno siempre pide un Rioja. Su fuerza de marca es innegable.

-Es una prueba de la seguridad que damos. A la gente le gusta probar, cambiar, pero acaba volviendo a Rioja.

-Pedir un Rioja se asocia también a aquellos que no entienden ni saben de vinos y que así eligen lo más fácil, lo más conocido.

-Entre los prescriptores que catan a ciegas siempre triunfan los Rioja. Y bueno, siempre se critica al líder, a quien los demás aspiran a quitarte del podio. Evidentemente es muy fácil criticar la marca Rioja, el que quiere hacerse hueco tiene que hacerlo. Pero eso también es una fortaleza, porque el consumidor prueba, compara y vuelve.

-¿Somos rehenes de las guías, de los prescriptores?

-No lo sé, yo creo que el consumidor cada día es más maduro, cada día tiene más información. El consumidor sabe lo que pide y lo que le gusta. Yo siempre invito a conocer más la denominación, aparte de los grandes vinos, tenemos los blancos y también muchos tintos diferentes que se están haciendo ahora. Una maravilla.

-¿Sienten el aliento a la espalda de Ribera del Duero, la otra gran denominación española?

-Rioja tiene unos números que no son comparables con ninguna denominación. Respeto a todas las que hay en España. Nosotros llevamos cien años líderes y pelearemos otros cien por defender ese liderazgo desde la innovación, desde la defensa del viticultor y adaptándonos al cambio climático. Con uñas y dientes.

-Diga alguna denominación que lo esté haciendo bien, que le guste, le llame la atención...

-Me gustan muchas. Hay muchas regiones que lo están haciendo bien. Lo que echo de menos es que se dé más valor al vino en España. Somos un país que produce 40 millones de hectolitros y se bebe 10. A granel exportamos prácticamente más de la mitad de su producción a precios ridículos. Con esas reglas de juego es muy difícil poner el valor en el vino español. Rioja lo ha hecho en los últimos años.

-¿Conoce los vinos de Cangas, nuestra pequeña pero con solera denominación asturiana?

-Conozco a su presidente, pero reconozco que no los he probado. Sé por Pablo (Franco, director técnico) de los blancos, con una uva que comparten con León, la albarín blanco, que tiene un potencial enorme. Da un vino muy fresco, muy directo. Asturias tiene una organización de sumilleres muy activa, me dicen, que siempre transmiten el vino de la tierra.

-Los jóvenes no consumen vino.

-Es el gran reto. Y creo que tenemos que convencerles hablándoles del territorio que hay detrás del vino, de las zonas rurales donde se hace. Esto, en contraposición a la cerveza, en su mayoría de grandes multinacionales cerveceras, que compran malta o cebada en mercados internacionales. El vino se hace con uva de nuestro territorio. Esto hay que transmitirlo, y me consta que en Asturias también hay esa preocupación por la despoblación del campo, la falta de relevo generacional...

-El vino nace en la España vacía.

-Necesitamos hacer la ganadería asturiana y la viticultura española rentables para que los pueblos no se deslocalicen. Y hay que implicar a los jóvenes en eso, que su aperitivo, su una comida, sea con vino. Si puede ser con Rioja mejor, pero también con el de Cangas del Narcea. Ayudarán a que no se despueblen esas zonas rurales.

-En Rioja hay algunos bodegueros asturianos.

-Sí, hacen grandes vinos, espectaculares. Están Viñedos de Alfaro, Murua, alguno más independiente y pequeño. Murua tiene una bodega fantástica, con su colección de arte. Estamos encantados de que haya bodegas asturianas allí y de que haya gente de Asturias que venga a enseñarnos cosas que seguramente no sabemos.

-Maride un tinto y un blanco Rioja con platos asturianos.

-El blanco con unas verdinas con marisco me parece que le va maravillosamente y el tinto con cualquiera de las grandes carnes que tenéis aquí. Un cachopo con un crianza va fantástico, pero una buena chuleta con un gran reserva estará fabuloso.

-Los asturianos les somos muy fieles.

-Una de cada cuatro botellas que se venden en Asturias es nuestra. Sabéis beber, y también comer. Nosotros vamos a sitios así, donde la gente disfruta comiendo y bebiendo.

-¿Y la sidra? ¿Competencia?

-Me gusta. Nos tomamos una botella en la cena la pasada noche. No es competencia ni incompatible. Son complementarios. Empezamos a cenar con sidra y terminamos con tinto. De Rioja, claro.