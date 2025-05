Asturias comienza a abatir lobos: "Ya hemos arrancado con los controles y eso es lo importante", asegura el consejero

El Principado ya ha abatido estos días los primeros lobos dentro del programa de control de la población aprobado en abril. Así lo ha confirmado este mismo viernes a LA NUEVA ESPAÑA el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, durante un acto en Oviedo. "Ya hemos arrancado con esos controles y eso es lo importante", reseñó. No obstante, Marcos no ha querido desvelar cuántos ejemplares se han eliminado y en qué territorios. "No vamos a dar conocimiento a medida que se vayan realizando las extracciones", dijo.

No obstante, en base al plan de gestión de Asturias, se entiende que los lobos que se han matado ahora en mayo estaban en zonas con especial incidencia de ataques al ganado, ya que el programa fija que los controles se hagan de enero a abril y de septiembre a diciembre, salvo que se produzcan "daños repetidos" que aconsejen también actuar en los meses excluidos (mayo a agosto).

El Consejero ha defendido la determinación de su departamento para matener el equilibrio entre la conservación de la especie y la actividad ganadera. "Eso es lo importante y fundamental", reseñó. "Nosotros defendemos lo coherente y somos rigurosos, con avales técnicos y científicos".