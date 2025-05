"Mi música brota de la infancia"

De la obligatoriedad del canto apunta una de las últimas letras de Guada, Guadalupe Álvarez Luchía (Buenos Aires, 1984), la imperiosa necesidad de comunicar, de crear mundos personales con encanto y de vivir como una nota altisonante. Desde una buhardilla en Madrid se escucha el rumor de la calle y la añoranza del otro lado del charco para componer, como es el caso de su último disco “Algo familiar”, que se presenta este 10 de mayo, a las 14.00 horas en los Almacenes Kuiwi de Oviedo: una música de raíz latina que viaja ardientemente a cualquier parte del mundo.

-¿En su caso la mezcla de culturas y el mestizaje ha ido paralelo tanto a su vida como a su carrera musical?

-En el país de donde vengo todos somos mestizos, mezcla de personas de pueblos originarios con europeos, mi madre es peruana descendiente de italianos, mi padre argentino descendiente de españoles e italianos, supongo que esa mezcla se traslada a cada cosa que hacemos, o por lo menos eso espero. Así esa parte tan importante nuestra estaría en nuestros quehaceres, serían auténticos. Mi música tiene mucho de raíz latinoamericana, tanto del folclore como del rock argentino, porque es lo que aprendí y escuché de niña y eso permanece, y está mezclada con los casi 17 años que llevo en España y lo que sus hermosas influencias han hecho en mi.

-Llega a Oviedo con el disco recién estrenado "Algo familiar". ¿Qué punto alcanza con este trabajo en su trayectoria?

-Es lo que más me representa ahora, cada canción es un retrato honesto de cosas que me pasan, pero estas cuestiones privadas no son distintas a las que nos pasan a muchas, son historias comunes. Mi esperanza como cancionista, es que estas historias tan íntimas encuentren en el público donde resonar y que se las adueñen descaradamente y pasen a contar sus propias historias. La producción que hizo Toni Brunet es preciosa, ligera y cruda, y la grabación de las canciones fue en medio de la nada en un estudio en el País Vasco, donde se escuchaban las vacas y las gallinas de los alrededores. Para mi este disco es como una piedra preciosa en un anillo que podés mirar todos los días.

-Bebe de la raíz de la música latinoamericana, pero también de otras muchas músicas, ¿cuál es el secreto para fundirlo todo?

-Supongo que algo de inconsciencia y un espíritu kamikaze. En mi caso, la música brota de un sitio que tiene que ver con lo primero que escuché en mi infancia, mi madre ponía a Elis Regina, Mercedes Sosa, Joni Mitchell, Chabuca Granda, esa música se queda pegada a la corteza cerebral con superglue, y luego se va mezclando con las nuevas influencias musicales, con lo que suena en la radio cuando viajas al aeropuerto, con la cultura del país de donde vivas, con la música que me muestra mi hija. Todo eso convive dentro y cuando te sientas a escribir una canción porque te mudas de casa, y necesitas desconectar de las cajas, sale el cocktail en forma de canción, y si dios quiere, nunca será pura, nunca será blanca.

-Ha colaborado con Alejo Stivel, Ismael Serrano o Jorge Drexler, ¿han sido realizados con una conexión muy natural?

-¡Si! La verdad que en mi casa somos de guitarreada, vino y asado. Me atrevo a decir que con cada persona con la que he colaborado, nos hemos comido un asado o un arroz en mi terraza, algunas se han convertido en amigos íntimos incluso. Me resulta difícil pensar en hacer música, o compartir una canción con un desconocido.

-En medio de este cruce de culturas, ¿qué sabe y espera de Oviedo?

-Sé que hay una banda que quiero y admiro mucho como "Alberto y García" con quien acabo de colaborar para su próximo disco, sé que querría pasar vacaciones allí, se que me gusta su gente, su acento y que me gusta el norte; querría conocerla y hablar con la gente. Espero disfrutar a pleno mi estancia por allí estos días y hacerme un hueco en vuestros corazones. Y por supuesto dar un concierto inolvidable.