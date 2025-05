Reacciones en Asturias a la elección del nuevo Papa: el arzobispo dice que "acercará la luz de Dios en nuestros apagones" y los párrocos confían en que será "un puente entre los países ricos y pobres"

El nombramiento del cardenal Robert Francis Prevost como nuevo Papa eligiendo el nombre de León XIV ha dejado una cascada de opiniones en la Iglesia asturiana. El párroco gijonés Javier Gómez Cuesta reconoce que Prevost era uno de los que salía en las listas, aunque "había otros con más puntuación". Le sorprende su "vertiginosa carrera", y apuesta por la sensibilidad que mostrará con temas en auge como la emigración: "Es un aliento para Hispanoamérica, donde muchos cristianos se están pasando al evangelismo, lo que supone una esperanza en los tiempos que corren", señaló ayer. Gómez Cuesta consideró además que su experiencia como misionero en Perú y sus raíces norteamericanas harán que se convierta en "un puente entre los países ricos y pobres". Por último, celebró sus vínculos con España: "Tiene una biografía excelente y sangre española", en alusión a la procedencia de la familia de su madre.

En la misma línea se manifestó el Padre Ángel: "Los Papas tienen que pasar por el mundo haciendo el bien", algo que Prevost ha demostrado a lo largo de su trayectoria. "Es una bendición de Dios porque conoce bien las realidades sociales", aseguró el fundador de Mensajeros de la Paz, quien también se pronunció acerca de la elección de el nombre, León XIV como "un nombre muy bonito" que permite ver "por dónde va a ir su pontificado".

El párroco de la iglesia gijonesa de San José y profesor en el seminario, Fernando Llenín, hizo la misma apreciación: "León XIII fue un Papa muy social, imagino que al seleccionar su nombre sería algo que tendría presente y que contaría con un significado y una intencionalidad". A Llenín la noticia del nuevo pontífice le pilló viajando desde Turquía: "No me lo esperaba y me emocionó su discurso". Pudo seguir la intervención a través de YouTube del Vaticano y lo definió como "bello y conmovedor". Además, destacó sus misiones en Perú que le han permitido, explicó Fernando Llenín, "que conozca bien la realidad hispanoamericana".

Para el párroco de la Basílica ovetense de San Juan el Real, Javier Suárez, las primeras palabras de León XIV tampoco pasaron desapercibidas: "Habla de paz y de justicia y eso es un buen inicio", aseguró. Considera también que, pese a seguir con la doctrina de Francisco, tendrá su propia línea, algo que ya demostró saliendo al balcón de la Plaza de San Pedro con los atributos propios del Papa, como el anillo del pescador o la gran estola roja, algo que su antecesor no hizo en 2013. "En este mundo en el que vivimos, que alguien se acuerde de los desamparados es una buena señal", concluyó Suárez.

El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, quiso también lanzar un mensaje tras conocer el nombramiento: "Con el Papa León XIV Dios recordará, reorientará o consolidará el camino trazado por una historia larga de dos mil años de cristianismo: el testimonio de tantos santos, mártires, pastores, cristianos que han vivido en diversos escenarios el mensaje del Evangelio", dijo; y añadió que el nombramiento "acerca la luz de Dios en nuestros apagones, su paz en los conflictos, su ternura en las desesperaciones, su gracia en todos nuestros rincones y su bálsamo para nuestras heridas todas". Por ello Sanz Montes agradeció a Dios el nuevo Papa, "a quien acompañamos con afecto filial y con nuestras oraciones", remató.

Por el seno de la Iglesia asturiana, lo que más se remarcaba de la trayectoria del nuevo Papa era la visión que tenía del mundo gracias a las misiones. El vicario general de la Diócesis de Oviedo, Adolfo Mariño, lo describió como un hombre "que tiende puentes, que camina sinodalmente y que ayudará mucho a la Iglesia en su misión y compromiso". Aprovechó también la ocasión para poner en valor el gesto que León XIV tuvo con su antecesor al mencionarlo en su primer discurso en público: "Me ha gustado su recuerdo del Papa Francisco y creo que caminará en esa línea. Es una persona muy preparada intelectualmente". Además, detacó la celeridad en la elección: "El que haya salido tan rápido significa que los cardenales tienen un buen concepto de él y buscaron al mejor para este momento eclesial". Mariño considera importante la elección para "ir respondiendo a los retos de nuestro mundo". Unos retos que obligan a los cristianos a aferrarse a la fe: "Es el momento de mantenernos fieles y vivir la comunión. Esto último lo ha señalado en su primer discurso", sentenció.

En líneas generales, las primeras opiniones sobre el nuevo pontífice son muy elogiosas. El sacerdote y catedrático de Historia Medieval, Javier Fernández Conde reconoció su sorpresa al conocer el perfil de Robert Prevost: "Es un continuista, porque parece que está más o menos en la línea de Francisco. El hecho de que haya sido misionero en Perú más de 30 años resulta verdaderamente llamativo. Me gusta mucho el perfil de León XIV". Un perfil que Fernández Conde describió ayer como "moderno y actual", celebrando también su ascendencia española y la utilización del español en su primer discurso. "El hecho de que haya elegido el nombre de León XIV es muy significativo porque supone una apuesta por la gente más pobre, por los obreros", aseguró al ser preguntado por la elección del nombre, y quiso recordar el legado de su predecesor: "León XIII fue un papa complejo y le tocó una época muy difícil, pero es el padre, diríamos, de la doctrina social de la Iglesia, y eso siempre es una referencia", explicó y lo comparó con el anterior pontífice: "Es lo mismo que cuando el cardenal Bergoglio escogió el nombre de Francisco, era todo un símbolo de su vida, el nombre de León XIV también puede ser muy significativo", concluyó.