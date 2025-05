Vox reclama al PP que dé un paso al frente para presidir la comisión de Cerredo

Nuevo movimiento en la lucha por presidir la comisión de la Junta que investigará la gestión minera del Principado y el accidente de la mina de Cerredo. Vox ha reclamado este viernes públicamente a PP que dé un paso adelante y presente un candidato propio para impedir que la izquierda se haga con el puesto. La diputada Carolina López ha adelantado que los populares contarían con su apoyo, por lo que “le saldrían los números”. “Antes de que la presidencia recaiga sobre algún miembro de la extrema izquierda, desde Vox le pedimos al PP que dé un paso al frente de una vez por todas y presente a un candidato”, ha pedido.

López ha dicho que no están dispuestos a apoyar ni a Covadonta Tomé ni a Delia Campomanes (Convocatoria por Asturias-IU) y ha criticado que desde “la izquierda y la extrema izquierda” de la Cámara se haya convertido la comisión “en un circo” incluso antes de que se haya convocado. Para la diputada, es “lamentable y patética la situación, cuando además hay fallecidos por el medio, lo que demuestra que no tienen respeto por nadie. Vox estaría dispuesto a presidir la Mesa, por supuesto, pero sabemos que no vamos a tener el apoyo ni siquiera del PP, pero nuestro compromiso y lealtad con los asturianos va más allá de los intereses partidistas”.

Lo que no va a hacer Vox, ha insistido, es “escoger entre algo malo y algo peor”. El partido ha dicho desde el primer minuto que quiere “una comisión seria que trabaje y busque la verdad de lo sucedido y que, en su caso, se depuren todas las responsabilidades que deban depurarse. Sin sesgos partidistas. Sin entrar en juegos de poder. Sin entrar en manipulaciones”.

Preguntada sobre si estarían dispuestos a apoyar como presidente de la comisión al secretario general de Foro Asturias y diputado del grupo mixto, Adrián Pumares, ha dicho que sería algo que estudiarían. "Lo que es extraño es que el PP ni Foro se hayan pronunciado al respecto sobre esto y que estén callados permitiendo este cruce de acusaciones entre Izquierda Unida y Tomé", ha comentado.