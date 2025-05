"La reproducción asistida deja obsoleto el sistema jurídico", dicen los letrados

"La irrupción de las técnicas de reproducción humana asistida (TRHA) hacen que nuestro sistema jurídico quede obsoleto". Esa fue la reflexión que hizo ayer el abogado especialista en Derecho de Familia del Ilustre Colegio de Agobados de Valencia, José Gabriel Ortolá Dinnbier, en el II Congreso Nacional de Derecho de Familia. Una reflexión sobre la que giró toda la ponencia, en la que también intervino el fiscal delegado de Mayores del Principado de Asturias, Fernando Laserna, y que llevaba el título de "Filiación y medidas sobre menores en las nuevas familias, un reto en nuestra jurisprudencia".

Actualmente, España reconoce la filiación natural o por adopción. Un ordenamiento jurídico "deficiente y con necesidad de actualización", expuso Ortolá, basándose en una sentencia del Tribunal Superior en la cual se advertía de la "falta de encaje de la filiación derivada del uso de técnicas de reproducción asistida".

Ya que cuando una pareja opta por la vía de las TRHA, lo hace en virtud de un proyecto común que no necesariamente debe contener ADN de ambos progenitores. Lo que crea nuevos modelos familiares y deja en un limbo las sentencias en caso, por ejemplo, de divorcio entre dos mujeres que decidieron tener un hijo por reproducción asistida. "Muchas veces lo que ocurre en estos casos es que el niño no se adopta por una de las parte y, si en el futuro hay una separación, no consta como progenitor", explicó el abogado.

De esta forma se encuentran sentencias con distinta resolución para casos similares: "El derecho debe adaptarse a las realidades sociales", reclaman.

Y si la solución ya es difícil con modelos legales, la cosa empeora con técnicas ilegales, como la gestación subrogada. "Aquí había una hipocresía del sistema ya que la técnica estaba prohibida en España pero se consentía la inscripción", comentó Ortolá, lo que daba pie a sentencias controvertidas como la del cantante Miguel Bosé, que tuvo cuatro hijos junto a su entonces pareja, Nacho Palau. Dos con ADN de Bosé y otros dos de Palau. "Esos niños dijeron abiertamente en el juicio que ellos tenían ‘dos papás’. Sin embargo, la justicia dictó que no eran hermanos", algo que a ojos de Ortolá perjudica el interés de los menores.

Desde el pasado 28 de marzo, en nuestro país se deniega también la inscripción de niños nacidos mediante gestación subrogada en otros países. "Esto deja en un limbo a muchos niños y va a traer problemas por el propio regimiento del sistema actual", confesó Ortolá.

En este sentido, Fernando Laserna, aseguró que "la verdad biológica no tiene la verdad absoluta", ya que la casuística indica que las realidades sociales y familiares están cambiando: "La ley debe buscar respuestas para los problemas que pueden surgir en la actualidad". Planteando que las leyes deben adaptarse en virtud de la igualdad y equidad de todos los ciudadanos.