Asturias también reza a San Agustín

La elección como papa del agustino estadounidense Robert Prevost ha puesto los ojos del mundo entero en su orden, fundada en la Edad Media en honor a San Agustín de Hipona, que vivió entre los siglos IV y V y tiene la categoría de doctor de la Iglesia por su enorme legado teológico y filosófico. En Asturias, unos cuantos rincones de iglesias y capillas cuentan con imágenes de este personaje clave en la historia del cristianismo, que también da nombre en la región a hospitales, calles, centros comerciales y hasta a un accidente geográfico: el cabo de la localidad coañesa de Ortiguera. En algunos lugares, como Avilés, se celebran fiestas locales por su onomástica, el 28 de agosto.

Precisamente la cofradía del Bollo avilesina le encargó el verano pasado al cardenal asturiano Ángel Fernández Artime la ofrenda a San Agustín, un acto que acogió la iglesia de San Nicolás de Bari. Ahí, "en la iglesia de la villa", apostilla Alfonso López Menéndez, el párroco, es donde el cardenal dijo: "Nuestro santo, Agustín de Hipona, patrono popular de Avilés, nos ofrece hoy, desde su patronazgo, algo hermoso como discípulo y creyente".

Lo de "patrono popular" es importante porque el oficial es el que da nombre a la iglesia que acoge la ceremonia de la ofrenda desde hace cuatro décadas, las que van desde que el primer gobierno democrático de Avilés -lo presidió el socialista Manuel Ponga- decidió sacar del programa de fiestas oficial la misa de San Agustín. Esta presunta disonancia -el patrono popular, por un lado, y el verdadero, por otro- no es exclusiva de Avilés: las fiestas de Oviedo son las de San Mateo cuando el patrón es El Salvador.

El historiador Román Antonio Álvarez explicó muchas veces que la devoción a San Agustín en realidad es una continuación del calendario estival de "ferias, fiestas y regocijos" de agosto. Benjamín Lebrato, presidente de la cofradía del Bollo, lo dice así: "San Agustín empezaba cuando terminaba San Roque. Alargar la celebración tuvo que ver con el mercado de ganado" que, allá cuando se empezó a institucionalizar la fiesta -en 1862-, se celebraba en el barrio del Carbayedo.

Detrás, por la derecha, Jaime Ramos, José González y Juan Fernández; delante, David Martín, José Luis Sánchez, Iñaki Canizas y Moisés Fernández, junto a la imagen de San Agustín de la iglesia de San Nicolás de Avilés. | D. Á.

Las fiestas de San Agustín cuentan con una misa oficial en honor al "patrono popular" desde hace más de un siglo. "Tengo una colección de programas de fiestas, el más antiguo en el que está incluida la misa es de 1894", asegura Lebrato. "Lo que pasa es que la misa no se mantuvo todos los años", añade.

Lo que pasa ahora es que una delegación de la cofradía de San Juan, los populares "sanjuaninos", procesionan la imagen de San Agustín el mismo día de San Agustín. Y es que en San Nicolás de Bari está la imagen más antigua del Obispo de Hipona en Avilés que, desde los años ochenta -nada más- cuenta con parroquia propia: está en el parque de La Magdalena. La dirige David Cuenca. Y la imagen que la preside es la que estuvo antes en la capilla del antiguo colegio de los agustinos (ahora San Fernando).

Gijón es otra de las ciudades asturianas en las que hay vínculos con San Agustín. Concretamente en la parroquia de Somió, donde se encuentra la iglesia y el convento de las Madres Agustinas Recoletas, uno de los dos que hay en la región (el otro está en Oviedo). En la actualidad, son cinco las monjas que ahí residen. Todas mostraron "con mucha alegría" al conocer la elección de Robert Prevost, el primer pontífice agustino en la historia de la Iglesia. Y ese sentimiento ya se ha trasladado a numerosos feligreses de Somió. "Agustín es un santo muy ligado a la parroquia", indica Miguel Díaz, antes de agregar que "a todos nos alegró la noticia cuando vimos que las monjas manifestaron su ilusión" por el inicio del pontificado de León XIV.

Por la izquierda, María Jesús Souto, Juliana Gonzálvez, María Jesús García, Mari Luz Rodríguez, María José Morado y Obdulia Acera, en la iglesia de San Juan de Mieres, bajo la imagen de San Agustín, sobre ellas, a la izquierda. | D. O.

Este vecino de Somió acostumbra a acudir a las misas que se celebran en el templo de las agustinas, ubicado en la calle Juan Valdés Cores y cuya fecha de construcción data de 1896. "Es una iglesia muy asentada. Es la prolongación de San Julián y la utilizamos mucho para las misas diarias", señala Díaz. Y añade que "además, las monjas son muy queridas".

De acuerdo con sus palabras se muestra el matrimonio formado por Sefi Vallina e Ismael Álvarez, residentes en Somió desde hace tres décadas. "Desde que llegamos, siempre hemos venido a la iglesia del convento porque funciona muy bien. Las monjas son encantadoras, muy espirituales y nos acogen con muchísimo cariño", relata Vallina, al tiempo que Álvarez reivindice que "Agustín es uno de los mejores santos que tiene por su cultura e inteligencia".

En la comarca del Caudal no hay lugares ni templos consagrados al culto a San Agustín. Eso no significa que el santo nacido durante el Imperio Romano en territorio que actualmente es Argelia no tenga una destacada presencia en lugares tan relevantes como la iglesia de San Juan de Mieres. Los fieles del principal lugar de oración de la localidad han vuelto sus miradas desde la reciente elección de León XIV hacia la sillería del altar, donde se ubica una imagen agustina. "Da la impresión de ser una persona cercana y amable", destaca María Jesús García en referencia a la primera impresión causada por Robert Francis Prevost. "A mí me ha caído a primer golpe de vista, incluso mejor que Francisco", señalan otras feligresas.

"La elección del nuevo Santo Padre ha generado una ilusión que se percibe en las iglesias. El sentir general es que ha tenido un buen recibimiento y que su manera de actuar genera simpatía", destaca el arcipreste del Caudal, Miguel del Campo. Aunque la vinculación de León XIV con la orden de los agustinos no es algo que haya generado expectación en las Cuencas, donde los mendicantes nunca han tenido una presencia significativa. "Aquí somos tierra de dominicos y también destacó en su momento la presencia de franciscanos", explica el diácono permanente, Juan José García. Lo que sí ha llamado la atención entre los fieles de la iglesia de San Juan es que junto a la imagen de San Agustín que adorna uno de los laterales del altar se encuentran otras tres, una de ellas dedicada a San Francisco. "Es una forma de unir a los dos papas, al fallecido Francisco y al agustino León XIV", cuentan, orgullosos.

La devoción por San Agustín está muy presente también en Ortiguera, donde el santo es patrón de la localidad junto a Nuestra Señora la Virgen de la Caridad, a quienes los vecinos honran con una fiesta conjunta a principios de septiembre. La capilla que alberga ambas imágenes, junto a la de la Virgen del Carmen, se sitúa en el cabo de la localidad coañesa que también lleva por nombre San Agustín.

Por la izquierda, Faustino Fernández, Laura Suárez y José Ramón González, en la capilla de San Agustín de Ortiguera, con la imagen del santo detrás, entre las de las Vírgenes del Carmen y La Caridad. | MIKI LÓPEZ

La veneración por el santo en Ortiguera se remonta siglos atrás. "La actual capilla data de 1672, cuando la Cofradía de pescadores la hizo, después de que el faro ocupase el lugar de la primitiva", explica el vecino Faustino Fernández. Señala que, en 1900, se renovaron las tres imágenes, que son las que actualmente se pueden ver en el retablo y que procesionan durante los festejos de la localidad marinera. "A mediodía , en el día grande, hacemos la misa en honor a San Agustín y la Virgen de la Caridad y luego se hace una procesión con las dos imágenes de unos 500 metros de recorrido", detalla el presidente de la comisión de festejos, José Ramón González.

Los vecinos cuentan que el Papa Francisco, cuando tan solo era el cura Jorge Mario Bergoglio, estuvo en los años setenta en el cabo San Agustín y que probablemente entrase en su capilla cuando realizó su visita a Mohías, cabecera de la parroquia, con el coañés Segundo García Sierra y Méndez-Casariego, que fue arzobispo coadjutor de Oviedo y luego titular de Burgos. "Hablé con el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y me contó que Bergoglio habría comentado que le impresionó ver desde el cabo San Agustín tanto mar, que le gustó mucho, y es posible que estuviese dentro de la capilla, en la que tenemos una imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Luján, que la mandaron unos vecinos del pueblo que están en Buenos Aires", detalla Fernández.

Además, añade que la casualidad hace que, durante 18 años, en la parroquia tuvieron un cura natural de Perú, Juan Luis Alberto Monzón, que tuvo la oportunidad de conocer al actual Papa León. "Hablé estos días con el sacerdote y me contó la anécdota de que el actual Papa fue su profesor de Derecho Canónico en Chiclayo y que confirmó a sus dos hermanas", remata Fernández.