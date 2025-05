Ovidio Zapico: "Asumamos que todos nos equivocamos con el caso Cerredo"

La crispación entre los grupos parlamentarios por hacerse con la presidencia de la comisión de investigación del accidente de la mina de Cerredo ha ido "in crescendo" en los últimos días, razón por la que Ovidio Zapico, coordinador general de IU y consejero de Ordenación del Territorio, decidió ayer hacer un llamamiento "al diálogo, aprovechando que en mayo los días son más largos y tenemos más tiempo para hablar". "No es bueno que la comisión surja en un entorno de conflicto, saquémosla de ahí", pidió.

Zapico insistió en que la comisión "no puede ser un ring" porque da "una pésima imagen a la sociedad". En este sentido, el Consejero y líder de IU abogó por "pausar y restituir el proceso", empezando por hablar de para qué servirá esta investigación y cómo se va a desarrollar antes de pelear por quién la presidirá. A su juicio, establecer las bases de en qué se quiere profundizar y el camino para hacerlo (a quién se va a llamar a comparecer, qué documentos se van a solicitar...) puede servir para "rebajar la tensión", que se pierda el interés político y que, finalmente, la presidencia acabe llegando "de forma natural".

Para el Consejero, todo el proceso que se ha desarrollado en torno a la comisión ha sido "tan desafortunado" que "hemos ido directamente al final, es decir, a decidir el quién antes del para qué y el cómo, y eso pasa cuando se politiza". Por tanto, pidió no perder el foco de la comisión, investigar lo acontecido en torno a un accidente minero en el que pedieron la vida cinco trabajadores. "Es incierto que nadie quiera investigar. Se han podido cometer muchos errores, asumamos que todos nos hemos equivocado, pero no se puede acusar a ningún partido de no querer investigar", aseguró. Y añadió: "Situemos esto a la altura de lo sucedido, ya está bien de este espectáculo".

La diputada del grupo mixto Covadonga Tomé dejó claras sus intenciones de hacerse con el liderazgo de la comisión desde el primer minuto, pero la decisión de Convocatoria-IU de presentar a Delia Campomanes como alternativa ha abierto una importante brecha entre la izquierda asturiana. Sobre la posibilidad de retirar esta propuesta, Zapico insistió en que lo primero es "establecer el para qué y el cómo" de la comisión, "luego ya iremos caminando al final".