Esta podría ser la alternativa del Sabadell frente a la opa del BBVA: una operación que sería de gran calado para Asturias

"De acuerdo, nada de BBVA. Pero, ¿cuál es vuestra alternativa? ¿Qué pasará cuando la economía no vaya tan bien?". Con estas palabras explica una fuente financiera el dilema que afronta Banco Sabadell en un momento clave para la operación hostil que le presentó la entidad de origen vasco hace ahora un año y que apunta en la dirección de encontrar un "caballero blanco": un plan alternativo para evitar una fusión que, de facto, acabaría con el banco catalán nacido en 1881.

El Gobierno central ha pedido a la entidad que preside Josep Oliu que estudie cambios en su accionariado que aporten un núcleo duro sólido capaz de frenar operaciones como la que ha lanzado el BBVA, según ha informado "La Vanguardia". El Ejecutivo de Pedro Sánchez plantea este escenario en un momento en que el Ministerio de Economía estudia la operación y puede elevarla al Consejo de Ministros, donde se podrían imponer nuevas condiciones a la operación o incluso prohibir una fusión entre bancos por motivos de interés general.

El sentido de esta petición es acabar con una fragilidad estructural del Sabadell, donde no hay grandes accionistas con arraigo territorial. El primer propietario es el fondo norteamericano Blackrock, con cerca de un 7% del capital; y la suma de los diez inversores institucionales con más peso roza el 30%. Muchos de ellos también son accionistas del BBVA y su voto en la opa no dependerá de razones de competencia, ni de equilibrio territorial, ni de mantenimiento de empleo o de centros de poder en Cataluña: sólo mirarían la rentabilidad.

La legislación española en materia de opas impone a las empresas que son objeto de una oferta de adquisición el deber de pasividad. Entre lo que no pueden hacer los gestores se encuentra la emisión de nuevas acciones o la venta de activos; si el Sabadell se desprendiera ahora de un área de negocio, caería el valor del banco y alteraría su propia valoración.

Las fuentes consultadas admiten que existe controversia legal sobre si un banco opado puede buscar una alternativa ante sus accionistas, pero existe un cierto consenso en que es la obligación del consejo buscar alternativas si van en beneficio del accionista. "Nada más conocerse la opa, el Sabadell contrató a Morgan Stanley y Goldman Sachs, y estos bancos de inversión, desde el primer día, tienen el mandato de intentar preservar la continuidad del banco y el de buscar alternativas al plan de absorción del BBVA", explican fuentes conocedoras.

Reuniones

En este sentido, fuentes financieras que piden el anonimato explican que en los últimos meses el banco catalán ha mantenido contactos con distintas entidades. En el radar del consejo de administración que preside Oliu han estado siempre Unicaja y Abanca. Las fuentes citadas aseguran que con el banco andaluz hubo reuniones tanto por parte del presidente del Sabadell como de su consejero delegado, César González-Bueno. Con Abanca, propiedad del empresario asturvenezolano Juan Carlos Escotet, también ha habido contactos, según las mismas fuentes.

Una operación con cualquiera de ellos o con ambos a la vez tendría distintos beneficios, según sus defensores. Por una parte, "resolvería al mapa bancario español" en la línea de reducir el número de bancos pequeños, en teoría más vulnerables en caso de eventuales crisis económicas. Además, en el caso de Abanca, el BCE lo vería con buenos ojos ya que a día de hoy la entidad gallega no cotiza en Bolsa, por lo que entrando en el perímetro del Sabadell ganaría en transparencia y supervisión. Cualquiera de estas fusiones no sería letal en términos de destrucción de empleo, defienden las mismas fuentes ya que existe una buena complementariedad del Sabadell con cualquiera de ellas: el Sabadell destaca por su presencia en el arco mediterráneo; Abanca es eminentemente gallega y Unicaja tiene en Andalucía su principal mercado. No sería así en todas partes. En territorios como Asturias se producirían duplicidades de red incluso mayores que la integración BBVA-Sabadell.

En una eventual fusión entre Sabadell y Unicaja, el banco andaluz tendría aproximadamente la cuarta parte de los activos. Su principal accionista, la Fundación Bancaria Unicaja, históricamente vinculada al PP, se quedaría con una participación de la entidad resultante superior al 7%, lo que la convertiría en el primer accionista. Con Abanca ocurriría algo similar. La entidad gallega es seis veces más pequeña que el Sabadell, pero Escotet controla un 85%. Por esa razón, en caso de una fusión con el Sabadell emergería, con un 12%, como primer accionista de la nueva entidad.

Sin embargo, las fuentes consultadas plantean que la opción preferida no sería una fusión a dos, sino a tres. En ese caso, y haciendo una estimación respecto a la valoración de las tres partes, Escotet sería el primer accionista con cerca de un 10%, mientras la Fundación Bancaria Unicaja sería el segundo con alrededor del 6,5%.

Fuentes financieras consultadas por este diario apuntan que el Sabadell, ante la amenaza existencial a que se enfrenta, también ha salido de España a la búsqueda de un "caballero blanco". Según estas voces, dos entidades francesas, BNP y Société Générale, han sido sondeadas. Desde el banco catalán se ha descartado oficialmente que se busque un "caballero blanco" y mantienen su confianza en que los accionistas dirán no a la opa del BBVA.

Una operación de gran calado para Asturias

L. Gancedo

Una eventual integración del Sabadell, Unicaja y Abanca tendría sobre el papel dosis de complementariedad geográfica en España que mitigarían los impactos en las redes comerciales y en el empleo. Pero Asturias sería una excepción. Fundir Sabadell (Sabadell Herrero en la región) y Unicaja –Abanca tiene una presencia relativamente baja en el sector regional– supondría hacerlo con dos de las tres entidades financieras que –junto a Caja Rural de Asturias– tienen mayor plantilla, mayor número de oficinas y mayores cuotas de mercado en la comunidad. Unicaja, que en 2021 absorbió a Liberbank (banco nacido a partir de la antigua Cajastur), posee más de un centenar de sucursales y ronda los 700 empleos en Asturias. Y el Sabadell, tercera entidad por red comercial en la región (70 oficinas), da trabajo a 350 personas . Considerando que el BBVA tiene unos 290 empleados y 46 oficinas, queda de manifiesto que la alternativa Sabadell-Unicaja conllevaría mayores redundancias de red, riesgo potencial más alto para el empleo y una contracción significativa de la competencia dentro del territorio. Al menos si la operación se formulase como una fusión en sentido estricto (integración en una única marca resultante).

Otro efecto: la posición de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias, que ahora ostenta el 6,56% del capital de Unicaja y tiene un puesto en el consejo de administración (Víctor Covián Reales), se diluiría por debajo del 0,5% en la entidad resultante de la fusión a tres que el Sabadell podría estar meditando como defensa frente a la opa del BBVA.