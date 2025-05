Los primeros profes asturianos de Educación Física cumplen treinta años dando clases: "Era una carrera divertida y con base pedagógica"

En el verano del 92, la fiebre por los Juegos Olímpicos de Barcelona se apoderó de todo un país inmerso en las ilusiones deportivas de sus jóvenes. Durante meses, los organizadores viajaron por España "reclutando" a voluntarios para la gran cita mientras que, de forma paralela, el entonces ministro de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba, aprobaba cinco especialidades de magisterio en la Universidad de Oviedo -Audición y Lenguaje, Educación Especial, Educación Infantil, Educación Musical, Educación Primaria, Lengua Extranjera y Educación Física-, decisión que fue publicada en el BOE unos días antes de que Antonio Rebollo prendiese el pebetero en la villa olímpica.

Esa euforia por el deporte, unida a la novedad y la ausencia de numerus clausus, es decir, de límite de plazas, fue el cóctel perfecto para que, en aquel septiembre del 92, 350 alumnos apareciesen en la ahora Facultad de Formación del Profesorado de Oviedo con la intención de convertirse en los mal llamados profes "de gimnasia".

Foto de la primera promoción el día de su graduación, en 1995. |

"Se dice Educación Física", sigue corrigiendo, 30 años después, una de esas primeras alumnas, Marián Fernández. "Era una carrera a la que todos queríamos ir porque teníamos la parte deportiva, que era muy divertida, pero también esa base educativa y pedagógica", explico este fin de semana en una comida de reencuentro de aquella primera promoción, tres décadas después de graduarse.

En una de las mesas del Hotel AC en Oviedo, Ricardo García hablaba amistosamente con la que fue su profesora de Juegos Populares, Conchita Carbajosa: "Todo era nuevo, no teníamos un sistema de trabajo, ellos fueron nuestros conejillos de indias", bromea Carbajosa, "pero me hicisteis la vida muy fácil", le confesó al fin al que fuese su alumno, Ricardo García. Él venía del mundo del judo: "Todos en aquella primera hornada hacíamos algún deporte y eso nos unió mucho".

Una de las clases de Magisterio con Educación Física en 1993.

El encuentro consiguió reunir a un centenar de alumnos y muchos de ellos llevaban sin verse desde la graduación. "Al terminar fue difícil encontrar trabajo porque el Principado no convocó oposiciones hasta 2001", relata Marián Fernández. Empezó entonces, para muchos, un peregrinaje por distintos puntos de la geografía española. Inés Canal se fue a Málaga, después a Madrid. "Los de la carrera fueron años ilusionantes", rememora ante su compañera de Facultad, Leticia Fernández, que optó por abandonar la rama de la enseñanza: "Ir a clase era un no parar, siempre estábamos haciendo cosas, moviéndonos", comentó, risueña. Con especial cariño recuerda a aquella promoción, Marina Álvarez, que entró por primera vez en un aula a la vez que ellos, pero como profesora: "Tenía 26 años y fue mi primera clase", recuerda entre besos de sus ex alumnos la "profe de Psicología Evolutiva y de la Educación".

Treinta años después, el encuentro demostró que no siempre la victoria está en la meta, y que quienes enseñan a moverse son capaces de dejar huella en cada paso.