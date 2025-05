Robert Francis Prevost Martínez, el profesor que no exigía memorizar el Derecho Canónico, sino interpretarlo

Juan Luis Monzón Viera (Piura, Perú, 1966) era seminarista en Trujillo, su país. El profesor de Derecho Canónico falleció y el obispo les anunció que le relevaría un joven docente norteamericano. Su nombre: Robert Francis Prevost Martínez. El mismo que el pasado jueves fue elegido papa y adoptó el nombre de León XIV. Corría el año 1988.

–Lo esperamos y en pocos días llegó. Era joven, 33 años. Acostumbrados a jesuitas españoles, nos sorprendió que viniera un profesor de habla inglesa –explica el entonces alumno del seminario San Carlos y San Marcelo de la ciudad peruana.

En la actualidad, Juan Luis Alberto Monzón Viera es capellán del Hospital Monte Naranco (Oviedo). Antes ejerció durante años en parroquias del noroccidente de Asturias. Desde su apartamento en la Casa Sacerdotal de la capital de Asturias, rememora aquellos años de formación:

–Teníamos miedo al Derecho Canónico, porque era la asignatura más dura. El profesor anterior lo quería todo de memoria, era una exigencia extrema. Pero el padre Robert Prevost nos planteó una asignatura más de interpretación que de memoria.

La estrategia docente del profesor Prevost se basaba en analizar casos:

–Cuando los primeros exámenes, nos dijo: "Pueden usar el Código de Derecho Canónico". Eso nos sorprendió. Y él nos explicó que el objetivo no era memorizarlo, sino interpretarlo. Eso hizo que la asignatura fuera más llevadera.

El fraile estadounidense dialogaba con sus alumnos:

–Me dio clase durante dos cursos. Cuando aprobábamos o suspendíamos, nos llamaba aparte y nos decía: "Mira, aquí hay un error". O también: "Te felicito por esta respuesta".

Juan Luis Monzón Viera recaló en Asturias en 2005, donde reside desde entonces. Andando el tiempo, el religioso agustino fue consagrado obispo y administró el sacramento de la Confirmación a varios de sus sobrinos.

–Cuando me enteré, por medio de mis hermanas, de que mi profesor de Derecho Canónico había sido nombrado obispo, no me lo creía. Al principio, algunos lo veían como un extranjero, pero después ya supieron que había llegado a Perú como misionero, siendo muy joven, y que prácticamente era más peruano que norteamericano. Y entonces todos empezaron a tratarlo como uno de los nuestros.