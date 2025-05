Dónde vivir la mejor experiencia de Humor Amarillo en Asturias, la actividad de moda para despedidas de soltero

El Humor Amarillo es un formato de pruebas con obstáculos, juegos y actividades que surgió tras el exitoso programa de los 90 en España, donde los participantes deben superarlas en un tiempo límite con humor, lo que hace que sea una experiencia única y llamativa. Este formato ha tenido su mayor éxito entre las despedidas de solteros, pero cualquiera que quiera disfrutar de un plan diferente con amigos lo tiene más a su alcance de lo que parece.

En la ciudad de Gijón, en el polígono de Porceyo, se encuentra un recinto cerrado donde vivir las pruebas míticas del programa televisivo. Entre las más comunes, la lucha de gladiadores y la pista americana. También cuenta con actividades como la barredora humana, los bolos humanos, la pared de puños y hasta hinchables. Toda una gymkana de pruebas donde se debe estar dispuesto a caerse más de una vez e incluso a algún que otro chapuzón. La cantidad mínima para participar serán grupos de cinco, con una duración máxima de 2 horas y 30 euros por persona.

Otra opción puede ser el centro de actividades de Espinaredo "Los Avellanos". En este caso, los precios variarán entre los 25 y 35 euros por persona, dependiendo de las horas reservadas, siendo como máximo 3. Además de contar con las pruebas más comunes, en este recinto del concejo de Piloña cuentan con actividades más innovadoras como el llamado Wype Out o la carrera de gusanos locos. Todas estas, están clasificadas en tres gymkanas según el grado de intensidad de las pruebas, dejando que cada uno decida cómo vivir la experiencia. Además, ofrecen la posibilidad de, en caso de no ser suficientes personas, unirse a otros equipos o jugadores para no quedarse sin la oportunidad de participar.

Una vez seleccionado el circuito, solo será necesario coger ropa cómoda, una muda por si es necesario y todo un grupo de amigos dispuesto a darlo todo para ganar en el tiempo establecido todas las pruebas de su propio programa de Humor Amarillo.