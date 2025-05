Asturias apoya la ley de Universidades, que amplía el margen para las privadas

El Gobierno central da margen temporal a las nuevas universidades. Así se lo explicó ayer la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, a las 91 instituciones españolas. De esta forma, el Ejecutivo amplía los plazos para poder adaptarse a las nuevas condiciones que afectan especialmente a tres supuestos: el número de alumnos, la actividad investigadora y los espacios.

En el caso de las tres universidades privadas que tienen pensado instalarse en Asturias –aún en fase incipiente– deberán contar primero con la autorización del Principado y, una vez les haya sido concedida, este nuevo borrador del Ministerio les concede tres años para adaptarse a los nuevos requisitos que serían: superar los 4.500 alumnos en seis años , en lugar de los cinco años que se anunciaron inicialmente y utilizar al menos un cinco por ciento del presupuesto a la actividad investigadora, docente y de transferencia, debiendo acreditar estos proyectos en un plazo de siete años.

El Gobierno también flexibiliza otros criterios como el número de metros cuadrados que deben tener los laboratorios de investigación, lo que supone cierto desahogo para la Universidad Europea, que tendrá su enclave en Gijón y será el único proyecto que deba pasar por manos del Ministerio al no tratarse de un centro adscrito –lo que sí ocurre con la Alfonso X de Oviedo o la Nebrija de Avilés– y llegar al Principado como un centro de nueva creación.

L o que sí mantiene este nuevo escrito, tal y como adelantaron desde el Ejecutivo hace unos días, es la obligatoriedad de un informe que acredite su calidad mediante una evolución de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Madrid irá a los tribunales

A primera hora de ayer, antes de conocer el nuevo borrador del Ministerio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que llevará a los tribunales el nuevo decreto previsto por Sánchez al considerar que "va contra la Constitución e invade competencias autonómicas", a la vez que anunciaba que su Gobierno está trabajando en una Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que creará "un distrito único de prácticas, permitirá compartir compras y servicios a las universidades y que contará con un nuevo sistema de financiación plurianual, básica y por objetivos".

No es la única presidenta que plantea acciones legales. Su homólogo en la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, no descarta recurrir el decreto sobre el reconocimiento y acreditación de universidades que prepara el Gobierno central si no ve una "garantía" de que existan unos "criterios objetivos" que equiparen en calidad a las públicas y a las privadas que se puedan poner en marcha.

El Principado, por el momento, apoya la aprobación del Real Decreto y espera su publicación para poder decidir sobre los proyectos asturianos aunque adelanta que: "No creen que vaya a haber ningún inconveniente".