Colau exige más intervención pública en el mercado de vivienda

"Ya es hora de que el Partido Socialista pase de las palabras a los hechos y acelere la intervención en el mercado de la vivienda". Con esas palabras se pronunció ayer la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau en el Museo del Ferrocarril, donde se celebró la mesa redonda "La vivienda no es un derecho, es un negocio". Esta cita, impulsada por el Grupo Mixto-Covadonga Tomé, en colaboración con Somos Asturies, contó también con la presencia de Oskar Matute, diputado de EH Bildu en el Congreso. "Hay muchas cosas que se pueden hacer (para hacer frente a la crisis de la vivienda), pero seguramente bastante lejos de dinámicas como las que el PSOE y otros vienen poniendo encima de la mesa, que siempre son bonificaciones y exenciones fiscales que lo único que hacen es alimentar la burbuja de subida de precios continua", remarcó el diputado de Bildu.

Tanto Matute como Colau fueron invitados por Tomé, tal y como expresó la diputada en la Junta General del Principado, por sus experiencias con "políticas de vivienda atrevidas, valientes, progresistas y que definitivamente van a ayudar a mejorar el problema de la vivienda que estamos viviendo". "Entendemos que debería de ser una de las prioridades de un gobierno progresista como el de Asturias", remarcó Tomé.

Al acto, que tuvo lugar en el salón de actos del Museo de Ferrocarril, acudieron numerosos integrantes de entidades sociales y vecinales gijonesas y de la región. Previamente, Matute y Colau opinaron ante los medios de comunicación acerca de las principales causas del problema de la vivienda, así como de las posibles soluciones.

El diputado de Bildu criticó que "durante cuatro décadas ha habido un modelo que hacía de la vivienda un privilegio y un beneficio para unos pocos, y un quebradero de cabeza para la mayoría". "Es importante que la izquierda agarre este tema con decisión y que ponga en pie políticas claras de defensa activa del derecho a la vivienda", agregó. Para Matute, las administraciones tienen que actuar en esta cuestión con "valentía", llevando a cabo medidas que la conviertan en "un agente de intervención pública". "No entendemos por qué la vivienda o el mercado inmobiliario tiene que estar desprovisto de cualquier elemento de intervención, cuando no hay ningún elemento de economía ajeno a la intervención pública", desarrolló, antes de poner como ejemplos de posibles soluciones establecer un canon a la vivienda vacía, poner en marcha inspecciones o generar parques públicos de vivienda. "Se trata de ir dando pasos para ir cambiando una mentalidad que hace de la vivienda un negocio para que sea entendida como un derecho al que por supuesto todo el mundo tiene derecho a sacarle un beneficio, pero no a obtener un beneficio que roza la usura a costa del sacrificio de mucha gente", aseveró.

Ada Colau también se mostró tajante, reivindicando que la crisis de la vivienda es un "problema que hay que abordar ya". La exalcaldesa de Barcelona criticó que al PSOE, aunque se compromete a hacerlo, "le cuesta mucho dar pasos y enfrentarse efectivamente a sectores especulativos que en este país, desgraciadamente tienen mucho poder". A pesar de ello, resaltó que "toda institución, si tiene voluntad política, puede hacer mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora". Entre las medidas que impulsó su equipo de gobierno en Barcelona, destacó "corresponsabilizar al sector privado" con multas a "los especuladores o a los que acosan a inquilinos", regular alquileres, el cierre de pisos turísticos ilegales y crear cuerpos de inspectores para "hacer efectiva la ley".