Manuel Menéndez: "Se ha resuelto el apagón de una manera razonable pese a la magnitud"

La innovación y la conectividad se han presentado como factores fundamentales para competir. Así lo han querido trasladar el CEO de Plexus, Antonio Agrassar; Jacobo Cosmen, presidente de Alsa y Manuel Menéndez, presidente de EDP España en la sexta mesa de la mañana del Foro Noroeste organizado por Prensa Ibérica. Preguntado por el apagón del pasado 28 de abril Menéndez ha sido rotundo asegurando que "el sector lo ha resuelto en un tiempo razonable y pese a la magnitud" del problema quiso poner en valor la labor de los trabajadore en ese momento demostrando "los buenos profesionales" con los que cuenta el sector.

Más allá del momento del apagón, los representantes de Alsa y EDP España se han referido también al impacto de la descarbonización. Así, Manuel Menéndez ha señalado que está en el centro de las políticas de la UE "no solo por razones ambientales sino por lo que representa como cambio de paradigma". Jacobo Cosmen agregó, por su lado, que no hay mayor satisfacción para una empresa como Alsa que trabaje en "emisiones cero". "Energía limpia, sí, pero también segura y asequible", remató Menéndez.

Hubo reflexiones también en el transcurso de la mesa redonda acerca de la límites de la Inteligencia Artificial. Antonio Agrassar llamó la atención acerca de que se esté "hiperregulando" algo que "todavía no conocemos. Me preocupa que se regule lo que no se sabe". Y dijo que la IA llega para transformar todos los sectores.