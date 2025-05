"Martín Gaite y Matute me han enseñado el camino de la libertad"

Inés Martín Rodrigo (Madrid, 1983), escritora y periodista, Premio Nadal 2022, publica sus entrevistas y artículos en el suplemento literario "Abril", de Prensa Ibérica, el grupo editorial de LA NUEVA ESPAÑA.

-2025 es un año de aniversarios: Ana María Matute, Carmen Martín Gaite... De esta última ha dicho que es uno de sus referentes.

-Sin duda. También Matute, pero más lejano, porque me incorporé a su lectura más tarde. Martín Gaite e

s un referente narrativo absoluto, hasta el punto de que en esta última novela intentaba mirarme en varios espejos, y sobre todos ellos en "Nubosidad variable".

-¿Qué es lo que le interesa tanto de su obra?

-Tanto ella como Matute son escritoras que me han enseñado el camino de la libertad. Como mujeres escritoras lucharon por la libertad creativa, eso lo he aprendido de ellas. La libertad está más presente en "Otra versión e mí" que en mis otros libros: es mi libro más libre, nunca he sido tan libre en lo creativo y lo personal.

-Acumula experiencia literaria, ¿difícil encontrar una voz propia?

-Tan difícil como encontrar un cuarto propio. Soy muy consciente de que la Inés Rodríguez Martín de "Otra versión de ti" es muy diferente de la que ganó el Nadal, pero hay algo que une esas voces: cierta manera de expresarse, el ritmo... Eso que permanece es lo que viene a llamarse la voz. He crecido como autora: me he permitido ser elegir, subvertir géneros, desabrocharme los ataduras y disfrutar escribiendo –el componente de juego, para mí, siempre debe estar presente.