La empresaria asturiana retenida en Trípoli ya está en la embajada de España: "Todos estamos bien"

La empresaria gijonesa Begoña Fernández Costales quedó retenida ayer durante horas en su hotel de Trípoli (Libia) junto a otros ocho integrantes de una misión comercial organizada por la Cámara de Comercio de Tarragona debido a un tiroteo entre dos milicias locales. Después, logró refugiarse en la Embajada de España en el país africano. "Todos estamos bien", aseguró la dueña de la empresa Bego Costa África y presidenta de la Federación de Empresarias de Asturias (FEDA). La asturiana no sabe si podrá regresar hoy a España, como tenía previsto.

LA NUEVA ESPAÑA pudo contactar ayer con Fernández Costales, que quiso trasladar un mensaje de tranquilidad. "Ante todo, transmitir esa serenidad, porque todos estamos bien", señaló por teléfono. "Se trata de una guerra entre milicias que nada tiene que ver con nosotros ni con la población civil, no somos objetivo", añadió.

La propia empresaria explicó en un vídeo la situación: "Nos han pedido que nos refugiemos en el sótano porque la situación se ha puesto fea. Estuvimos con fuego abierto toda la noche. A las dos de la mañana me despertó una bomba muy fuerte y a partir de ahí se escucharon toda la noche disparos de mortero y de todo tipo de armamento. Parece que están viniendo tropas y milicias desde Bengasi y otros lugares".

Fernández Costales forma parte de un grupo de ocho empresarios españoles a los que acompaña el director comercial de la Cámara de Tarragona, Roberto Barros. Los nueve españoles tuvieron que refugiarse en los bajos del hotel cuando se iniciaron los disparos. Luego pudieron volver a sus habitaciones y más tarde se desplazaron por las calles de Trípoli hasta la embajada española, sin incidentes.

"Estamos siendo muy bien tratados por el personal del hotel y la embajada española se ha puesto en contacto con nosotros, nos mantiene puntualmente informados", indicó la empresaria asturiana en la mañana del miércoles, antes de refugiarse en la legación española. El plan es permanecer en la embajada española hasta que se abran el aeropuerto y regresar a España.

El viaje comercial a Trípoli era el primero que realizaba la Cámara de Tarragona desde hacía 20 años. La Cámara tiene amplia experiencia en misiones comerciales en África y Barros ha participado en numerosas actividades en situaciones conflictivas. "Se encuentran bien, conservando la calma, esperando instrucciones para su repatriación", indicaron fuentes de la Cámara de Tarragona.

Los enfrentamientos armados en Trípoli se producen este miércoles por segundo día consecutivo, después de que el lunes fuese asesinado el líder de una de las milicias, lo que desencadenó fuertes combates en la ciudad. "Ha sido una fatalidad. El lunes hubo una reunión entre las milicias de la zona y cuando iban a acudir a ese encuentro asesinaron al jefe de una de ellas. Este enfrentamiento nos ha pillado en el medio", dijo Fernández Costales.

En su hotel de Trípoli, los empresarios estuvieron protegidos por la policía diplomática. La delegación tenía previsto participar en una feria de la construcción. Begoña Fernández Costales tiene una amplia experiencia empresarial en África, aunque reconoce que "es la primera vez que vivo en directo un conflicto armado".