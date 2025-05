"Ahora mismo en España se come de escándalo"

Ricardo Sanz presume de ser madrileño de pura cepa, pero también un enamorado de Asturias, que visita desde su infancia, según cuenta a LA NUEVA ESPAÑA. El reconocido cocinero, al frente del grupo que lleva su nombre (dirige los fogones, entre otros, del exclusivo Hotel Wellington en la capital) y referente en España de la fusión de la cocina japonesa y mediterránea –con ella ganó su primera estrella Michelin con Kabuki, que ya no tiene desde que no está Sanz– ha visitado la región esta semana, fichado por Alimerka para descubrir a los asturianos los secretos y cómo aprovechar bien el atún rojo.

-Hable un poco de esa fusión de cocina japonesa y mediterránea por la que se ha hecho tan famoso.

-Bueno, yo empecé el año 2000 en el restaurante con un concepto de cocina totalmente clásica, que era lo que había aprendido del cocinero japonés que me enseñó. Y luego, poco a poco, mi cultura gastronómica, la de mis clientes, que venían de la cocina nikkei peruana, con Nobu, me hicieron tirar por un camino que me llevó a donde estoy ahora.

-¿Le queda recorrido en España a este tipo de cocina o hay cierta, digamos, saturación?

-Sí, por supuesto. España yo creo que siempre ha sido un cruce de culturas gastronómicas desde el principio de los tiempos. La técnica del crudo ha venido para quedarse. Y bueno, pues dentro de 15 años se la considerará ya parte de la cocina española.

-¿Nos gusta el crudo a los españoles, un país más bien de guisos?

-Sí. Mucho. Normalmente hay mucha gente que es algo aprensiva, pero cuando lo pruebas sin miedo te va a gustar siempre. Un pescado al horno está muy bueno, pero uno crudo perfecto es una delicadeza.

-Y el atún rojo, lo que le trae a Asturias, tiene mucho que decir en eso del crudo.

-Sí, ahora empieza la época del atún rojo en España, que entra a desovar por el Estrecho de Gibraltar hacia las Baleares. Es un momento perfecto para hacer algo con atún.

-¿Y el bonito del Cantábrico tan rico que tenemos en Asturias?

-Por supuesto. El bonito tiene un pase más bien en tataki que en crudo. Es una técnica que lo haces un poquito por cada lado. Menos uso tiene en crudo, pero por supuesto que también.

-¿Qué le sugiere la cocina asturiana?

-A mí me encanta la cocina asturiana de siempre, de toda la vida. La conozco. Yo soy muy asiduo de los restaurantes de mis amigos, tengo muchos. Casa Marcial, El Corral del Indiano, Casa Gerardo... Los visito casi todos los años prácticamente.

-Pues este año, como ya sabrá lógicamente, podemos presumir de tener tres estrellas Michelin en Asturias, gracias a la familia Manzano en Casa Marcial.

-A ver si me dan mesa el próximo año, son muy amigos, son muy buena gente.

-¿Y qué destaca de la cocina asturiana? Suma aplausos y reconocimientos en los últimos años. ¿Por dónde debe ir?

-Pues no le hace falta nada, tiene todo. Tiene el producto del mar, tiene el producto de la montaña. La verdad es que es así. Asturias es un sitio donde se come espectacularmente.

-Usted es un cocinero que suma reconocimientos. Alimerka ha destacado que tiene dos estrellas Michelin, cinco soles Repsol en sus restaurantes. ¿Somos rehenes quizás hoy en día, el público en general, de los prescriptores, de las guías?

-Sí, al final quizás estamos demasiado obsesionados. A mí me encantaría tener un restaurante y llenarlo todos los días sin ningún premio. Porque esto no son premios como un Oscar, que te lo dejas en la estantería y es para toda la vida. Sino que te los pueden quitar y te dejan con algo de depresión.

-¿Y le sería posible llenar el restaurante sin estrellas?

-Pues sí. Hay muchos que llenan todos los días sin ningún reconocimiento. Muchísimos.

-¿Comer bien es sinónimo de gastarse mucho dinero?

-En absoluto. Hay muchos sitios donde comer muy bien a precios comedidos. Pero es que hay que tener en cuenta que ahora mismo todo es muy caro. El alquiler, el personal, el producto... Todo cuesta más cada vez. Las nueves leyes limitan la jornada, hay que conciliar... Todo se complica y al final en un restaurante tienes que tener prácticamente dos plantillas.

-¿A usted, con su fama y renombre, le cuesta completar plantilla? Es queja habitual de su sector en los últimos años.

-Siempre tenemos estudiantes. Pero el tema de contratar a trabajadores es cada vez más complicado. En la cocina, afortunadamente, se reconoce ahora eso de ser un trabajo de prestigio y muchos jóvenes quieren ser cocineros.

-Le preguntaba por la cocina asturiana antes. ¿Y la española? ¿Cómo la ve? ¿Quién o qué le llama la atención actualmente por lo que hace?

-Ahora mismo la cocina española es, junto con la japonesa, donde mejor se come del mundo. Poco más le podemos pedir. Que se siga en esa línea. Pero vamos, se come de escándalo en España.

-¿Todo gracias al producto o a los cocineros?

-El producto es maravilloso, se cuida mucho y hay grandísimos cocineros como lo fue Ferràn Adriá. Ahora está mDabid Muñoz, Andoni Luis Aduriz... Hay tantos. Son un auténtico lujazo.

-Por cierto, ¿con lo japonés marida bien la sidra asturiana?

-Antes era sota, caballo y rey. Pero yo me empeñé en tener una gran carta de vinos. A mi cocina le va todo: espumosos, blancos, blancos con cuerpo, de Jerez, tintos elegantes también. Y por supuesto la sidra le iría de maravilla.

-¿Le gusta?

-Lo primero que hago en Casa Marcial es tomar una botella en el porche al llegar. Me relaja, me parece una bebida espectacular y de joven aprendí a tirarla. El problema es ese, que en un restaurante es difícil tenerla por cómo se sirve.