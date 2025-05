"Una falsa rebaja" de impuestos: empresarios y oposición, muy duros con la bajada del IRPF de Barbón

La reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) anunciada por el Principado no convence ni a la oposición ni a los empresarios, quienes la califican como una "falsa bajada" o una "subida encubierta". Aun así, los socios de Gobierno del PSOE, Convocatoria-IU, insistieron ayer en los beneficios de la medida. El coordinador de esta formación y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, afirmó que "se avanza en la progresividad y no hay retrocesos". "Esta sí es la vía fiscal que queremos, un modelo distinto entre derecha e izquierda", dijo.

Muchas más dudas tienen en la oposición. El PP lamenta que no proponga una reforma en profundidad. "El Gobierno asturiano rechaza acordar una reforma del modelo fiscal y se queda en un pequeño cambio cosmético que les permita abrir un relato sobre una supuesta bajada de impuestos", dijo el diputado Andrés Ruiz. En una similar se expresan en Vox. El parlamentario Gonzalo Centeno considera que corregir la situación actual, aunque solo parcialmente, es "de sabios, pero lo hacen con puro efecto electoralista". Criticó, además, el "hachazo por arriba".

El diputado de Foro, Adrián Pumares, calificó la propuesta como una "falsa bajada fiscal" y advirtió de que "Barbón subirá los impuestos a las clases medias para no tocar el gasto político de su Gobierno". Quien por el momento se muestra abierta al cambio es Covadonga Tomé, la diputada del grupo mixto a la que hoy presentarán la propuesta y cuyo voto es indispensable para sacarla adelante. "A expensas de conocer el proyecto, nuestra posición está clara: apostamos por la redistribución justa con el aumento al gravamen en los tramos más altos", afirmó.

Los empresarios asturianos tampoco han recibido con entusiasmo la medida, especialmente por la subida del tramo más elevado, que afectará a las rentas del trabajo de más de 175.000 euros. Para la FADE es "insuficiente y va en la dirección equivocada". "No nos conformamos con dejar de ser los últimos, sino que aspiramos a una fiscalidad justa y al menos equilibrada con la media española. Asturias necesita una reforma ambiciosa que no penalice a quienes emprenden, invierten o crean empleo. Y que no penalice a todos los asturianos privándoles de la deflación del IPC", indicó la presidenta, María Calvo. Y avisó de que, en la práctica, se trata de "una subida fiscal encubierta que afecta a todos los contribuyentes". "En particular, a las clases medias, que asumen un esfuerzo fiscal cada vez mayor sin que su capacidad adquisitiva haya aumentado", dijo.

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, "es una nueva vuelta de tuerca al recurrente ‘quien tenga mas que pague más’ que parece no tener fin", dijo. "Si deseamos retener y retornar talento a nuestra región debemos de competir al menos en igualdad de condiciones. Creemos en políticas fiscales mas pragmáticas que ideológicas", añadió. Las cámaras de Oviedo y Gijón esperarán a dar su opinión.

"El efecto de la bajada es reducido", aseguran los asesores fiscales

En los despachos fiscales se viven estos meses días frenéticos. La campaña de la renta estará activa hasta el 30 de junio y los profesionales trabajan intensamente para analizar, elaborar y presentar las declaraciones de miles de asturianos. "No paramos", reconocen. Aun así, muchos rascaron tiempo ayer para informarse sobre la modificación del IRPF propuesta por el Gobierno de Barbón que, de salir adelante, deberán poner en práctica el próximo año y que, en su opinión, casi "no se va a notar" en los bolsillos de los contribuyentes.

Pilar Martínez Antuña, CEO de Llana Consultores, una de las empresas de referencia en el sector, asegura que "las nuevas medidas fiscales siempre son bienvenidas cuando se trata de aliviar a las rentas bajas, pero creemos que carece de visión económico-empresarial en el corto y medio plazo". El principal problema es la decisión de aumentar el tipo del tramo más alto, medida incorporada a petición de Convocatoria-IU. Esto provoca que "el tejido empresarial, formado por empresarios y directivos, sean los que sufrirán estas nuevas medidas, y las empresas se verán castigadas y pueden optar por otros territorios más favorables fiscalmente, relegando a Asturias con menos riqueza y menos empleo".

Para David Sota, de Alvarez & Sota Asesores Legales y Tributarios y profesor en la Universidad de Oviedo, la propuesta permitirá poner a Asturias "en línea con otras comunidades" y calcula que, teniendo en cuenta que el primer tramo llega hasta las rentas de 12.450 euros, el ahorro para estas personas será de un máximo de 125 euros. "El efecto es reducido", opina. El profesional echa en falta "deflactar la tarifa y no subir los tramos altos", algo que considera "contraproducente" porque "desincentiva la inversión y el ahorro". "Deberíamos acercarnos más a otras comunidades y no superar el 50% de IRPF entre la parte estatal y autonómica", indica.

El asesor Miguel Garrido, de Gestoría Garrido, en Avilés, la reforma del IRPF tampoco va a tener gran impacto en los bolsillos de los asturianos. "La nómina igual les sube un poco, pero luego les devolverán menos a la hora de hacer la declaración", explica. Para él, si de verdad se quiere tener efecto con la bajada esta debería producirse en los tramos intermedios. "Entre 22.000 a 37.000 euros es donde más se notaría porque es donde se ubica la gran parte de Asturias", dice.

"En el tramo más bajo hay pocos declarantes, la mayoría están en los tramos intermedios. ¿Van a tributar menos? Sí, pero no se va a notar", coinciden en García y Coto Asesores, de Gijón. A su parecer, la mejor opción, tal como defienden otros compañeros, es "deflactar las tarifas tanto en el Principado como en el Estado". En el despacho van más allá. Cansados de hacer cientos de declaraciones de la renta advierten que, en general, las medidas de la "vía fiscal asturiana" no repercuten a la práctica. "La mayoría tributan más de lo que piden, los más beneficiados son los jóvenes".