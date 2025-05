Los jueces deniegan la suspensión de los controles del lobo que reclamó Ascel

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha denegado suspender de forma cautelar el programa de control del lobo de la Consejería de Medio Rural del Principado –que ya ha comenzado a aplicarse– como pidió la Asociación para la conservación y estudio del lobo ibérico (Ascel), que también presentó en la sala de lo contencioso-administrativo un recurso contra la resolución del pasado 24 de abril en la que se fija eliminar 53 ejemplares de aquí a marzo de 2026. Contra las medidas de Ascel alegó, por su parte, el Principado.

Entre otros argumentos, los magistrados del alto tribunal describen que la decisión de rebajar la protección del lobo en España –a través de la ley contra el desperdicio alimentario–, que es lo que permite matar lobos al norte del Duero desde el pasado abril, no es "un hecho limitado" al país, "sino compartido en otros de la UE". Además, señalan que "siendo relevante el interés público en la conservación del lobo, lo es también la protección del sector ganadero en Asturias". Y rechazan que estos ejerzan, como manifiesta Ascel, en base a intereses privados: "Esta actividad (la ganadera) no revierte únicamente en el interés particular de los ganaderos, sino en el conjunto de la actividad económica de la región".

Investigación en Cantabria

En la vecina Cantabria Ascel ha tenido mejores noticias. El fiscal ha decidido investigar a la Consejera de Medio Rural y al Director de Biodiversidad por autorizar la eliminación de 41 lobos en su plan de control. Tal decisión llega tras las denuncias de Ascel y Ecologistas en Acción. La denuncia se basta en que ambos autorizaron la muerte de los animales antes de que entrara en vigor la ley contra el desperdicio alimentario que retiró la protección del lobo.