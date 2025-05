¿Cómo va una obra que marca el futuro de Asturias? Así se trasplanta en Aboño el corazón energético de la región

La central térmica de Aboño es un órgano vital del sistema eléctrico asturiano y durante estos meses se está sometiendo a un trasplante de caldera para que el corazón industrial de Asturias, al que proporciona energía y respaldo, siga latiendo con fuerza. La central pasará de una dieta rica en carbón –a la que se añadía en menor medida gases siderúrgicos y gasoil– a una dieta a base de gas natural más baja en emisiones. Tras la reforma, la térmica también estará preparara para, en el futuro, consumir hidrógeno verde.

La central de Aboño, situada entre los concejos de Gijón y Carreño, es durante estos días un hormiguero. Hay un constante movimiento de grúas, camiones, carretillas elevadoras y operarios alrededor del grupo termoeléctrico número 2, la instalación energética con mayor potencia instalada en Asturias y donde se está realizado la delicada intervención. Los trabajos consisten en modificar el sistema de combustión de la gran caldera del grupo termoeléctrico número 2 al mismo tiempo que se mantiene la actividad de generación en el grupo 1, que sigue produciendo electricidad con carbón y aprovechando los gases siderúrgicos residuales de la cercana factoría de ArcelorMittal en Veriña, un pionero ejemplo de economía circular.

El humo delataba ayer que la generación eléctrica continuaba en el grupo 1 de Aboño y, entre la nube, el brazo de una un gran grúa marcaba el ritmo de los trabajos que se realizaban en el interior de la caldera del grupo 2. Allí se están sustituyendo los 24 quemadores de carbón pulverizado que tenía la instalación por otros tantos quemadores de gas natural e hidrógeno. Solo se mantendrán los 12 quemadores de gas de horno alto, que seguirán activos para evitar el vertido directo a la atmósfera de los humos de ArcelorMittal. Los trabajos incluyen también la instalación de nuevos ignitores, nuevas infraestructuras de suministro de gas natural e hidrógeno y la renovación de componentes de la caldera para extender su vida útil.

EDP y Grupo Masaveu, propietarios a partes iguales de la central térmica de Aboño, están invirtiendo casi 40 millones de euros en la conversión del grupo 2. Los trabajos, adjudicados a Duro Felguera, comenzaron el pasado mes de marzo y ya han superado su ecuador. La obra está en su momento álgido y está previsto que culmine el próximo mes de julio, según sus promotores.

Cuando el grupo 2 de Aboño vuelva a generar electricidad lo hará con gas natural. La era del carbón habrá pasado. Tras la reforma, el grupo tendrá una potencia instalada de 494 megavatios, ligeramente inferior a la actual pero la más alta en el conjunto de centrales de generación energética de Asturias. Además, el grupo será más flexible, pues los arranques podrán hacerse de una forma más rápida para atender la demanda. Este es un factor muy importante teniendo en cuenta que las energías renovables cada vez tienen más protagonismo en el mix de generación eléctrica y que el resto de tecnologías tienen un papel de respaldo. La rápida capacidad de respuesta de las centrales de gas y de las hidroeléctricas fue clave para la recuperación del suministro eléctrico tras apagón total que sufrió la península ibérica el pasado 28 de abril.

La conversión de carbón a gas del grupo 2 de Aboño permitirá reducir prácticamente el 100% de las emisiones de partículas y óxidos de azufre, y el 80% de los óxidos de nitrógeno. En cuanto a las emisiones de CO2, la reducción media será del 30%, variando en función del volumen de gases siderúrgicos que se revaloricen en la central.

La instalación ya no requerirá de equipos asociados al carbón como los molinos, las cintas transportadoras o la planta desulfuradora, que se mantendrán en condiciones de cierre seguras. El proyecto no incluye su desmantelamiento o demolición, por lo que el paisaje industrial de la zona, de momento, no cambiará. Tampoco variará el papel clave de Aboño como corazón energético de Asturias.