Obsequio en una escala del "Elcano" en Colombia: un escudo de Asturias cartagenero para Leonor

Pocos regalos habrá tenido Leonor de Borbón tan originales como el que recibió días atrás en Cartagena de Indias (Colombia), durante la escala del buque "Juan Sebastián de Elcano", y que le recuerden tanto a su tierra materna, Asturias. La heredera de la corona recibió un "regalo autóctono" por parte de la Alcaldía Mayor de Cartagena –en manos de Dumek Turbay– que consistió en un escudo del Principado de Asturias dibujado en un pectoral (una especie de banda o collar) y tejido a mano con la técnica de la mostacilla.

Tal detalle lo elaboró, a petición de Turbay, la artesana local Lauren Montalbán, conocida emprendedora de 22 años a través de su firma Accesorios Lauren. Esta se ha mostrado encantada de haber entregado a la Princesa de Asturias el regalo en persona y de posar también con ella y otros compañeros, tal y como se puede ver en sus redes sociales y en las de la asociación local Cultura Viva. "Lauren sostiene a su familia con este emprendimiento y es una de las artesanas predilectas a la que recurre el Alcalde para brindar detalles a personas ilustres y distinguidas que visitan Cartagena", explican en el colectivo. Pese a su juventud, Lauren Montalbán lleva ya siete años especializada en el arte de la mostacilla miyuki, explican en Cultura Viva. De esa forma elabora bonitos pendientes, collares, pulseras, tobilleras y gargantillas, todo a mano. "Gracias a mi talento me he dado a conocer en ferias y mercados en toda Colombia. Mi emprendimiento me permite hacer un camino propio y dejar huella por buenas cosas en mi ciudad. Siempre digo que hay que atreverse, salir, mostrarse al mundo sin miedo", confesó la artesana a Cultura Viva.

El pectoral con el escudo del Principado. / @Cultura Viva y Accesorios Lauren / Efe

Con Carlos Vives en Santa Marta

En Cartagena, la Princesa pudo conocer con sus compañeros el castillo San Felipe de Barajas y participar en una ofrenda floral, en la que se homenajeó a Blas de Lezo, oficial naval español del siglo XVIII. En este contexto recibió el presente del Alcalde Mayor, quien durante el acto expresó su orgullo y deseo de que el pectoral con el escudo del Principado de Asturias tenga acomodo en los depósitos de la Casa Real. A la escala cartagenera le siguió, ayer jueves, la de Santa Marta, donde tuvo un almuerzo con autoridades y en el que también participó el cantante Carlos Vives, natural de dicha ciudad.

Los guardiamarinas (Leonor, de pie, en el centro), con un grupo folclórico cartagenero. / @Cultura Viva y Accesorios Lauren / Efe

A Leonor le quedan apenas veinte días de su crucero de formación en la Armada por América. Tras dejar Colombia atracará el día 19 en Santo Domingo (República Dominicana) y a principios de junio en Nueva York. De ahí volará a España para embarcar en una fragata y a principios de julio volverá al "Elcano", en Gijón, donde el buque estará del 3 al 7 de julio, antes de regresar a Marín y poner fin al crucero de los guardiamarinas.