El PP plantea en el Senado una "causa general" para aclarar la situación de las obras estratégicas para Asturias: "Están todas paradas"

El PP abrirá en el Senado una "causa general" para aclarar la situación de las obras estratégicas para Asturias, que según el senador popular asturiano Pablo González, está totalmente paralizadas: "No importamos a nadie, sólo hay dictámenes respecto a obras de Cataluña y el País Vasco, nada sobre las asturianas". Además, el PP ha solicitado la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, para que explique qué pasa con los proyectos de Asturias.

"Sólo hay dos excepciones, que es la barrera ferroviaria de Avilés y la estación intermodal de Gijón, que el consejo asesor del ministro dictamina en ambos casos, con carácter general, que 'debe indicarse que se desconoce el encaje de esta actuación dentro de la estrategia indicada', es decir, que no tiene ningún encaje en la planificación o en la estructura general de obras del ministerio", señaló el senador González.

La decisión de abrir esa causa general viene determinada por la ausencia de ofertas para la Autopista del Mar, la falta de informe alguno para el rescate de la Autopista del Huerna y la guinda, que "no se ha creado grupo de trabajo alguno de la gran comisión bilateral que el Gobierno de Asturias, junto con el Ministerio de Transportes, crearon hace tres años y medio para agilizar las obras pendientes en Asturias".

González añadió que la solución para esta desidia que condena a las próximas generaciones de Asturias "son las elecciones", pero mientras tanto, "los senadores del Partido Popular en el Senado vamos a hacer es una causa general sobre las obras en Asturias, vamos a abrir una causa general para tirar de todos los hilos y saber qué ha pasado y qué está pasando en todas y cada una de las obras estratégicas en Asturias". Quieren que pase el ministro por el Senado, pero también los técnicos.

"Vamos a pedir las certificaciones de obra de todas las obras superiores al millón de euros que estén pendientes y se hayan realizado por parte del Ministerio de Asturias desde el año 2023", indicó el senador asturiano.

"Vamos a pedir informes para que se estudie, para que se calcule, que nos pasen la información de cuánto llevamos gastado en las obras pendientes en Asturias, todo lo relativo a estudios, anteproyectos, estudios de impacto, maquetas, diseños... Son millones de euros en papeles, moviéndose para atrás y para adelante para al final no hacer absolutamente nada. Es importante saber cuánto está costando la ineptitud de los gobiernos en Madrid y en Asturias", advirtió. "Y que nos digan qué es lo que van a aparcar y qué es lo que van a mantener abierto como obra zombie, sin ánimo de terminarlo nunca, que es lo que ahora mismo es el plazo que está previsto para casi todos los proyectos", añadió.

El senador calificó de "escándalo" que todos los proyectos de Asturias estén parados. "Es que tenía que estar Adrián Barbón cogiendo el coche ahora mismo, el AVE no, que igual no llega, y plantarse delante del ministerio y tirarle de las orejas (por no decir otra cosa) al ministro. Es que tiene que morder por los intereses de Asturias", añadió.