El turismo de naturaleza, en el punto de mira

Todo está ya a punto para entregar los premios, este sábado 17 de mayo, en el Teatro Filarmónica de Oviedo (19 horas), del 35.º Memorial "María Luisa" de fotografía y vídeo de naturaleza. Un certamen que, además de concitar cada año la atención de los más prestigiosos fotógrafos del ramo del mundo –han concursado 18.684 fotografías, 199 vídeos y 1.590 fotógrafos de 95 países distintos– también sirve de acicate para impulsar lo que de un tiempo a esta parte se denomina turismo de naturaleza.

Un sector que mueve a millones de personas cada año por todos los rincones del planeta para contemplar, por ejemplo, el vuelo de un pájaro, la caída del agua de una recóndita cascada o las travesías de los delfines en alta mar. Los fotógrafos de naturaleza incitan a ello o son, incluso, unos turistas más con su cámara al cuello.

En esta edición hay premiados de distintas nacionalidades en las distintas categorías (17) , pero también hay fotógrafos reconocidos que son profetas en su tierra, la asturiana. Como el ovetense Mario Suárez Porras, que se lleva una mención especial con "The look" ("La mirada"), el vuelo de un búho campestre sobrevolando un campo de girasoles en la comarca castellana de Tierra de Campos. Un territorio, por cierto, a tiro de piedra del Principado e interesante para visitar. Íñigo Rodríguez Fernández se lleva la mención de honor en escalada con "Fly me to the moon", una fotografía en la que literalmente se "captura" la luna. Fue tomada el 16 de agosto de 2024, entre las 21:25 y las 21:35 horas, unos minutos después de la puesta de sol en un arco montañoso. David Pedreira viajó hasta la cascada de Skógafoss (Islandia) y ésta la brindó la oportunidad de capturar tres gaviotas alineadas en una curiosa posición. Con su foto ha ganado el premio "Mundo de las aves".

A los tres se une Álex Galán, con una mención en documentales. "Territory" se llama el suyo.