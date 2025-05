"Cada vez es más difícil conseguir fotos de naturaleza únicas, no tomadas antes"

"Black Panter under the stars" es el título de la fotografía con la que el indio Rajarshi Banerji, natural de Calcula, cautivó al jurado del 35.º Memorial "María Luisa" de fotografía y vídeo de Montaña, Naturaleza y Aventura. Banerji ya está en Asturias para recoger mañana sábado en Oviedo su premio en la categoría absoluta. Antes de viajar habló con LA NUEVA ESPAÑA.

-¿Cómo recibió la noticia del premio?

-El Memorial María Luisa es un concurso internacional muy famoso y respetado. Participan maestros de la fotografía de naturaleza y vida salvaje de todo el mundo, y el nivel de las obras es altísimo. Aunque ya había ganado otros premios en 2023 y 2024, no me imaginaba que pudiera ganar el gran premio. Así que mi reacción inicial fue de gran alegría y algo de incredulidad. Después de unos días, empecé a darme cuenta de la importancia emocional y personal de un triunfo tan importante.

- No es la primera vez, como dice, que participó en el "María Luisa", donde ya logró algún reconocimiento anteriormente. ¿Por qué repetir?

-Es un concurso muy prestigioso. Participar aquí me ayuda a evaluar el nivel de mi propio trabajo en comparación con los mejores fotógrafos de del mundo. Y eso también me inspira a trabajar más duro en mis nuevos proyectos fotográficos. Además, la ceremonia de entrega de premios es un evento magnífico donde puedo reencontrarme con viejos amigos y hacer nuevos.

-¿Seguirá participando?

-Por supuesto.

-Hable de esa impresionante fotografía ganadera, con la pantera descansando que parece mirarle en la noche. ¿Cómo la tomó?

-Siempre soñé con fotografiar una pantera negra de noche. También hay panteras negras en la India, pero no se pueden fotografiar de noche porque no se puede acceder a los bosques después del anochecer debido a la normativa. Por eso elegí ir tras las de África. Estuve totalmente concentrado en el comportamiento de esta pantera negra en particular durante muchos días y noté que solía preferir subirse a un árbol frondoso después de cazar para poder comer escondida sin ser molestada. Pero esa noche, otro leopardo la persiguió después de cazar y se subió al primer árbol que encontró para defender su presa. Por suerte, era un árbol caído con una rama abierta, lo que permitió verla sentada con su presa al descubierto. Ajusté la exposición durante 30 segundos para las estrellas y usé una linterna durante un segundo entre cada disparo para capturar a la pantera y los detalles del árbol, todo en un solo fotograma.

-¿Se asustó o tuvo miedo?

-Aunque estaba bastante cerca de la pantera y podía verla lamer sangre y oírla triturar los huesos, no sentí miedo en absoluto. Probablemente se deba a que tardé mucho en acercarme, no la molesté en absoluto y la pantera no mostró ninguna agresividad.

-En el mundo de la fotografía de naturaleza, ¿es cada vez más difícil destacar y conseguir fotos únicas? ¿Hay mucha competencia?

-Sí. Muchísima. Sobre todo tras la llegada de la fotografía digital y, ahora, de la móvil. Cuando se está en un nuevo entorno naturaleza, es muy difícil tomar fotos únicas que no hayan sido tomadas antes y mostrar algo nuevo y desconocido. Es necesario saber qué imagen se quiere y luego intentar capturarla, planificarlo.

-¿Cuánto se debe al fotógrafo y cuánto al equipo, a la cámara?

-Aunque el equipo y su uso son importantes, sigo creyendo que la mayoría de las mejores imágenes de naturaleza se hacen primero con la cabeza. Por eso, la planificación y la previsualización son fundamentales.

-¿Su próximo objetivo?

-Siempre estoy planeando varios proyectos fotográficos a la vez. Me da un gran placer. Actualmente, estoy planeando sobre la lucha entre humanos y animales, los orangutanes en Borneo, los chimpancés en África, etcétera.