Las diez lecciones del Foro del Noroeste: capacidad industrial para competir en el mundo, dar un impulso a la energía...

Esta semana se dieron cita en Santiago de Compostela líderes políticos y económicos de Galicia, Asturias y Castilla y León en lo que fue una jornada histórica por el número y la categoría de los actores congregados. Los convocó Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece este periódico, para que participaran en el Foro del Noroeste, una plataforma desde la que diseccionar la realidad social, política y económica y lanzar propuestas para fortalecer y revitalizar el triángulo noroccidental de España, teniendo muy en cuenta que no es un espacio aislado y que su futuro depende también en gran medida de los vaivenes y tensiones geopolíticas del mundo. Casi 300 invitados siguieron unas intervenciones repartidas en dieciséis mesas y diálogos de las que se puede extraer un decálogo de lecciones.

1. Un espacio de debate y análisis sosegado es posible

Con una agenda nacional en política marcada por los altísimos niveles de confrontación y polarización, con ataques sin cuartel aderezados con instrucciones judiciales, los espacios públicos para debates y discusiones serenos, sosegados, no solo son necesarios, sino que también son posibles.

El Foro del Noroeste fue un ejemplo, con interlocutores de diferente color político (PP y POSE) y actores de la sociedad civil y económica e institucional de distintos territorios e ideologías, de que es posible hablar y compartir ideas y propuestas desde intereses dispares sin generar disputas ni levantar inquina. El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, así lo puso en valor en su intervención al señalar el Foro como una plaza para perseguir consensos y huir de la crispación y la polarización.

2. La reforma de la financiación autonómica es urgente

El modelo actual lleva diez años caducado y no hay visos de que su reforma se afronte a corto plazo. Los presidentes autonómicos de Galicia, Alfonso Rueda, de Asturias, Adrián Barón, y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reclamaron la urgencia de su revisión. No importa que Barbón sea del PSOE y los dos otros dos del PP. Su demanda genérica no solo es coincidente, sino que sintonizan con las mismas reivindicaciones plasmadas en la llamada Declaración de Santiago, un manifiesto sobre cómo se quiere que sea el nuevo modelo de financiación.

Y es que las tres comunidades del Noroeste comparten una radiografía demográfica muy similar, con altos valores de envejecimiento y dispersión, dos características que encarecen sobremanera la prestación de los servicios públicos. Por eso, siendo de distintos partidos, piden que entre los criterios de asignación de fondos tengan mayor peso esos dos aspectos, frente a otras comunidades que ponen el foco en el número de habitantes. «No es un debate ideológico, es territorial». En eso también coincidieron los tres.

3. Corregir el déficit de infraestructuras

Esta reivindicación se plantó en varias mesas de debate. Lo hizo Moll en su intervención inicial del Foro, los tres presidentes autonómicos, los responsables de las patronales de Galicia, Asturias y León y hasta el alcalde de Oporto, Rui Moreira.

Rueda, Barbón y Mañueco identificaron al unísono las infraestructuras como el gran desafío que tiene por delante el Noroeste, con especial mención al ferrocarril. Utilizaron la expresión «corregir el déficit». Cierto que se han hecho muchos avances en la última década, pero queda pendiente el desarrollo del Corredor Atlántico de mercancías para conectar la periferia noroccidental de España con toda Europa.

Lo mismo espetaron los presidentes de las patronales, María Calvo (Asturias), Juan Manuel Vieites (Galicia) y Juan María Vallejo (León): «El Corredor Atlántico es urgente, no podemos perder ese tren». Y el alcalde de Oporto hizo otra apuesta, al defender como prioridad para Portugal el AVE Vigo-Oporto, frente a quienes plantean convertir la línea Lisboa-Madrid como la principal y primera conexión entre Portugal y España. «¿Por qué tenemos que ir a Madrid por el sur? ¿Por qué no ir por Vigo?», soltó en su intervención.

4. El Noroeste tiene algo que decir en el mapa financiero

Tras meses de intentos del BBVA por hacerse con el Sabadell a través de una OPA, el banco catalán sondeó la posibilidad de una fusión con Unicaja o Abanca. Su presidente, Juan Carlos Escotet, intervino en el Foro para expresar su «no rotundo» a una posible fusión con el Banco Sabadell.

Dijo que no le convenía. Y fue más allá, al destacar que Abanca —con sede social en Betanzos (A Coruña)— es una entidad que confía en el potencial del Noroeste y que ha apostado por tener su plataforma en este espacio geográfico, desde el que pretende ascender desde al actual séptimo puesto al quinto en 2030 en el ranking español del mapa financiero.

5. El desarrollo de la energía no es negociable

En casi todas las mesas y diálogos del Foro se habló de energía, lo que evidencia la importancia que el sector tiene para el futuro de la economía y la industria de los tres territorios. Con el histórico apagón del pasado 28 de abril, expertos, empresarios y gestores públicos apelaron a elevar la inversión en infraestructuras de transporte y distribución de electricidad. En todo caso, los representantes de Naturgy o Endesa coincidieron en destacar la «proeza» de recuperar el suministro en tiempo récord y en descartar la posibilidad de que vuelva a producirse.

En el vital papel del almacenamiento también coincidieron los expertos de la mesa dedicada a analizar la energía que necesita el Noroeste, donde afloró la preocupación por los movimientos sociales contrarios a la expansión de fuentes limpias como la eólica. Todos rubricaron la necesidad de acompañar los nuevos proyectos de planes sociales y colocaron la energía autóctona y sus menores precios como una palanca esencial para asegurar el relevo generacional de la industria en las tres comunidades.

6. Una industria con capacidad contrastada

La industria española no solo está concentrada en el centro peninsular, el País Vasco o Cataluña. El Noroeste también cuenta con industria y con una capacidad contrastada para competir a nivel global, pese al profundo escenario de incertidumbre marcado por las tensiones geopolíticas.

Las claves de desarrollo futuro son la competitividad, la flexibilidad o la adaptación al cliente final —singularmente en pedidos a demanda, como los del naval—, aunque con desafíos ya estructurales. La falta de mano de obra cualificada es uno de estos condicionantes, que afecta de manera transversal al grueso de las actividades industriales del Noroeste, de ahí que se pusiera encima de la mesa la urgencia de mejorar la formación para cubrir la demanda laboral y también asegurar el relevo generacional. La adaptación de la Formación Profesional y la enseñanza superior resulta incuestionable.

El sector defiende su papel clave en el camino hacia la descarbonización, que no es opcional —más allá de las dudas legislativas de Bruselas en cuanto a posibles cambios en los plazos—, y que implica una transformación mayúscula de los procesos productivos.

7. Ante la incertidumbre, gestión empresarial proactiva

Mucho de habló durante la jornada del Foro del Noroeste de las incertidumbres que afectan a toda la actividad económica por la tensiones geopolítica del mundo, como la guerra de Ucrania, los ataques indiscriminados de Israel a Gaza o, sobre todo, el nuevo paradigma de las relaciones comerciales y políticas que ha introducido el presidente estadounidense, Donald Trump, dándole la vuelta a todo y convirtiendo en rivales a los aliados tradicionales a cuenta de los aranceles y otras trabas burocrática.

¿Qué hacer? Desde Inditex y Zendal aportaron su receta. El actual contexto económico y político, caracterizado por shocks recurrentes, aceleración de los cambios y desajustes regulatorios, exige una actitud proactiva y flexible por parte de las empresas. El riesgo siempre existe, y máxime en dos empresas como la anteriores. Y el tener problemas y afrontarlos es como un ejercicio práctico, de forma que cuando llegue la siguiente incertidumbre, que llegará, las empresas estarán más preparadas.

8. Apuesta por un turismo sostenible

Galicia, Castilla y León y Asturias no son, precisamente, potencias turísticas. Nada tienen que hacer ante Canarias, Baleares, Cataluña y Andalucía, que entre las cuatro absorben el 70% de los movimientos y pernoctaciones de España. El Noroeste solo acapara en su conjunto, por ejemplo, el 6,3% de todas las noches de hotel del Estado. Pero eso no quiere decir que no tenga nada que decir.

Todos los indicadores se han visto aupados gracias, en gran medida, a un cambio de mentalidad derivado de la crisis sanitaria por el covid que incentivó la búsqueda de destinos menos masificados y entornos más tranquilos en los que aspectos como la naturaleza o la gastronomía cobran especial relevancia. En este contexto, el Noroeste busca seguir surfeando esta ola, apostando por la sostenibilidad y la digitalización de sus destinos y su oferta turística, sin dejar de lado los elementos distintivos que lo han llevado a ganar cuota de mercado.

9. La infraestructura digital también cuenta

En el Foro se puso de manifiesto la importancia actual y creciente del almacenamiento y gestión de datos y que España y el Noroeste tienen todo lo que se necesita para ser líderes en infraestructura digital.

Se dejó claro que la IA aporta mucha eficiencia en los procesos y que España se está quedando atrás no solo en la implantación en la industria, con lo que pierde en competitividad, sino en el desarrollo de la propia tecnología. No obstante, se celebra que Europa haya decidido voltear esta tendencia al constatar lo vulnerable que es cuando se delegan infraestructuras estratégicas como la digital.

10. Mirada al exterior del sector agroalimentario

Galicia, Asturias y Castilla y León son tres comunidades autónomas en las que hay tierra de cultivo abundante, agua, un clima favorable, experiencia y oportunidades. Factores todos ellos que llevaron a los participantes en el Foro del Noroeste a sostener que el sector agroalimentario tiene un «potencial de futuro fantástico». Los productos son buenos, de eso no hay duda, pero la actividad también tiene algunos desafíos que atender para elevar el listón.

Uno de ellos es ser capaces de atraer y retener a los trabajadores, porque la industria agroalimentaria, básicamente, se asiente en territorio rural, un ámbito que es objeto de una intensa despoblación desde hace décadas en España. Y también está el reto de buscar mercados exteriores y para eso requieren estrategias claras, pero también profesionales con talento que sepan llevarlos al exterior y exportarlos.