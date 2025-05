Frente común de los empresarios tras el retraso en la liberalización del AVE asturiano: "Es una discriminación"

El empresariado asturiano se revuelve contra el retraso del inicio de la liberalización ferroviaria en Asturias, que debería haberse puesto en marcha en el primer trimestre de este año y sobre el que no hay apenas avances, como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA. El corredor de AVE del Norte sigue siendo el único de toda España en el que no hay competencia privada, con Renfe como único operador. En el Sur y en el Mediterráneo, en contra, hay trenes de Ouigo y de Iryo ofreciendo billetes, lo que a menudo baja el precio del pasaje.

Fuentes de esta última compañía, con interés en operar el AVE asturiano, aseguraron ayer que la empresa "está esperando a que se publiquen los detalles de la segunda fase de la liberalización para estudiarlos y tomar decisiones". En situación similar están también Ouigo y la asturiana Alsa, pendientes del mercado para poder entrar a operar. Adif, la empresa pública que gestiona la infraestructura, espera acelerar este proceso antes de este año y dar a conocer los detalles de la apertura. De momento, no hay fecha alguna.

Este retraso por parte del Gobierno central encendió ayer al sector empresarial en Asturias, que advierte que la ausencia de compañías privadas es una merma para la competitividad del Noroeste, al afectar también a Galicia, donde Renfe también está como único operador. Los representantes empresariales reclaman en su mayoría dos cuestiones: que se acelere el proceso de liberalización y que, mientras solo esté Renfe, haya más frecuencias para la región. El Principado, por su parte, prefirió no hacer valoraciones, mientras que los grupos políticos en la oposición tienen puntos de vista diferentes: la izquierda muestra recelos sobre abrir la puerta a las privadas y la derecha clama porque el proceso va tarde.

"La competencia ferroviaria no es solo una mejora de servicios: es una herramienta para reducir precios, aumentar frecuencias y generar más oportunidades para atraer inversión, turismo y talento", asegura María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), que tiende la mano al Gobierno de Adrián Barbón "para reclamar en Madrid estas condiciones necesarias para la competitividad en Asturias". Calvo pone el foco en las diferencias territoriales de comunidades como Asturias respecto a Andalucía o Valencia, donde hay más frecuencias al operar las privadas y cuyos ciudadanos tienen más beneficios. "No reclamamos más que nadie, sino poder competir en igualdad de condiciones. Porque una España cohesionada no se construye dejando siempre para el final al Noroeste", indicó, asegurando que "en un mundo donde la conectividad marca la diferencia, cada día que no avanzamos es una ventaja que regalamos; y no estamos en condiciones de regalar nada".

José Luis Álvarez Almeida, presidente de la patronal turística Otea, advierte sobre posibles consecuencias para el turismo por la falta de operadores y destaca que debe buscarse una solución "rápida, ya que no nos podemos permitir el lujo de tener una España a dos velocidades, con el Mediterráneo y el Sur con más frecuencias; pedimos que se compense y que se trabaje en más frecuencias (de Renfe), al no tener más operadores, para tener precios competitivos".

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, tilda de "grave problema que sufrimos los ciudadanos de Galicia y de Asturias" la falta de operadores privados. Según el presidente cameral, el Noroeste está "discriminado frente al Mediterráneo". Y pone un ejemplo: "En el Noroeste pagamos billetes a 60 euros y en el Mediterráneo los hay a 19". Según Paniceres, se debería acelerar el proceso de liberalización, además de concluir las obras pendientes, como la línea entre Pola de Lena y Gijón, entre otras. Daniel González, el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, hizo una lectura similar y pidió más frecuencias a Renfe: "Avilés demanda una segunda frecuencia con salida a primera hora de la mañana y favorecer los viajes de negocios con la capital", finalizó.

Un mercado con tres empresas La primera fase de la liberalización ferroviaria en España empezó en el 2020, lo que provoca que operen en estos momentos tres compañías: Renfe, Ouigo, una filial de la estatal francesa SNCF e Iryo, un conglomerado. Estas tres compañías operan en todos los corredores salvo en el del Norte, donde solo está Renfe.

División en los partidos

Los partidos asturianos muestran posiciones dispares sobre el retraso en la liberalización del corredor del Norte. "Confiamos en que el Ministerio dé los pasos necesarios para avanzar en la liberalización del servicio, cuando las exigencias técnicas lo permitan. Esta posición de apuesta por las infraestructuras en el Principado contrasta con los recortes y el permanente obstruccionismo del PP cada vez que ha tenido responsabilidades de gobierno en Madrid", aseguró Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización de la FSA.

El PP pidió al Ministerio de Transportes que "acelere" la liberalización y, en palabras de Esther Llamazares, diputada en el Congreso por Asturias, la falta de operadores privados " nos deja fuera del modelo de movilidad moderna que sí disfrutan otras regiones", lo que en su opinión " no es casualidad: es una decisión política". Para Gonzalo Centeno, diputado de Vox en la Junta, Asturias "no se merece que por servilismos socialistas padezcamos una ausencia de conexiones fuertes, conexiones que permitan mejorar nuestra economía". En la izquierda son reacios a las compañías privadas. "De poco sirve una liberalización si luego no se cubren las necesidades reales de una sociedad. Las privatizaciones no son la solución", recalcó Delia Campomanes (IU). Covadonga Tomé advirtió que la liberalización puede traer "billetes prohibitivos y merma en la calidad" mientras que Adrián Pumares, de Foro, pidió "acelerar las actuaciones para que el corredor sea competitivo".