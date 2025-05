Dos de cada tres niños y jóvenes asturianos ven corruptos a los políticos

Los niños y adolescentes asturianos tienen en la economía su principal inquietud, y después en la contaminación y la guerra. Y en cuestiones específicas se muestran muy preocupados por los abusos sexuales infantiles, el hambre y la pobreza y el terrorismo.

Así figura en el último Barómetro de Opinión Infantil y Adolescente realizado por Unicef en España para promover la participación social de este sector de la población. En todo el país se encuestaron 17.070 niños y jóvenes de entre 11 y 18 años; y de ellos, 740 fueron en Asturias. En tal estudio, que se presenta esta tarde en la Junta General del Principado, llama la atención la imagen que niños y adolescentes tienen de la política. Dos de cada tres creen que la mayoría de los políticos son corruptos y un 16,6% dicen que ninguna opción le representa. Es la de político la profesión menos valorada –la única que suspende por debajo del 5–; la más, los médicos con casi un 9. Con un notable (por encima del 7) sitúan a psicólogos, policías, abogados, arquitectos, maestros y profesores universitarios, jueces, deportistas y mecánicos.

Radiografía de los encuestados Género: 364 chicos y 349 chicas.

364 chicos y 349 chicas. Grupo de edad : 3 de 11 a 12 años; 367 de 13 a 14; 223, de 15 a 16; 147 de 17 a 18 años.

: 3 de 11 a 12 años; 367 de 13 a 14; 223, de 15 a 16; 147 de 17 a 18 años. Capacidad adquisitiva familiar: baja, 153; media, 197; alta, 22.

baja, 153; media, 197; alta, 22. Nacidos en España: 664, sí; 70 no.

Es la sanidad pública el servicio que más confianza inspira a los menores asturianos. Y por encima de 7 puntos queda también la ciencia, el ejército y la universidad. Suspenden los representantes religiosos, el gobierno del Estado y otra vez son los partidos políticos los peor valorados.

Y contra lo que se pueda pensar la imagen que exhiben en las redes sociales no les afecta mucho en su bienestar emocional. Los seguidores y "me gusta" son los último que influye en su felicidad, algo que les generan mayoritariamente sus aficiones, estar con amigos, mascotas y familias y relajarse. Además, la educación en valores de igualdad se ve que empieza a dar sus frutos. Cuestiones que tradicionalmente se asocian a las mujeres como cuidar de los hijos o mayores y limpiar casas lo ven tarea todos por amplia mayoría. No obstante, reseñan que las mujeres son las que más preocupadas están por intentar lucir buen aspecto mientras que a ellos les interesa actuar como líderes.