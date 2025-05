Los docentes asturianos aplauden una selectividad más práctica y piden unificarla

A priori, la futura prueba de acceso a la universidad (PAU) que han pactado las universidades, en cuanto a que sea más práctica y menos memorística, convence a los directores de los institutos de toda Asturias consultados por LA NUEVA ESPAÑA. Aunque hay matices, admiten que el modelo memorístico queda algo obsoleto y no se adapta los nuevas leyes educativas. Con todo, hay quien opina que hay que ir más allá y homogeneizar contenidos, no solo unificar su estructura, en toda España.

Así lo exponen, por ejemplo, en Siero: "No se está abordando la cuestión de fondo: que la prueba de acceso a la Universidad sea la misma en toda España". Iván Mallada, jefe de estudios del IES Astures de Lugones, se muestra crítico con un acuerdo que, a su juicio, "es de mínimos" y no llega a todas las comunidades autónomas, cuando "hay muchos alumnos que no se van a quedar en Asturias, al final todos compiten en toda España y no es justo para ellos". Para Mallada "sería bueno que se homogeneizaran otras cuestiones", y critica el hecho de que cada asignatura pondere o no en función del curso, porque "genera muchos problemas a los alumnos a la hora de escoger en primero de Bachillerato; los chavales quieren certezas".

Faltas

Sí reconoce que es "un paso adelante" el hecho de que se penalicen las faltas de ortografía. "He llegado a corregir exámenes de con 70 faltas y una nota de 8. El nivel de exigencia está cayendo en picado, especialmente en Primaria, que se ha convertido en una extensión de las guarderías a donde se va a dibujar y pasarlo bien, donde todo el mundo saca sobresaliente y después los alumnos se encuentran el Instituto y llegan la frustración y la ansiedad".

Adela Navajas, directora del Instituto de Llanes, subraya que está "totalmente de acuerdo" con que se tome el camino que ahora se anuncia. "Llevamos años con el mismo modelo, centrado en memorizar, incluso en asignaturas como matemáticas", señala la docente, que considera "una opción maravillosa" centrarse en que el alumnado aprenda "a conectar ideas y a pensar".

Señala, no obstante, que debe cambiar también el profesorado, y que los cambios no pueden ser repentinos, sino "a seis años vista, desde primero de la ESO". Destaca que exámenes hechos este mismo año han venido a demostrar que una gran mayoría del alumnado es "incapaz de pensar. No les hemos enseñado a pensar. Hace falta un cambio radical en toda la educación española", expone Navajas, que vería con buenos ojos una prueba de acceso a la universidad idéntica en toda España.

Una "buena idea" ve Idoya Martínez, directora del Instituto Jovellanos de Gijón, el objetivo de homogeneizar a nivel nacional, al menos en la estructura, la prueba de selectividad, en aras de que todos los alumnos se enfrenten a un examen "similar". "Era difícil llegar a un consenso", admite Martínez, que también aplaude el plan de fomentar el carácter práctico en detrimento de una memorización más pura. "Estamos con una ley educativa en la que trabajamos por competencias", subraya. La propuesta, enfocada a que el alumnado afronte preguntas "más próximas a la realidad que se encontrará" en su formación universitaria y en el futuro laboral, le convence. "Hay mucha desconexión entre Secundaria y la enseñanza universitaria", opina. No obstante, rechaza la fórmula de no penalizar fallos ortográficos en asignaturas como Matemáticas. "Hay que seguir cuidando la manera de escribir, es fundamental no cometer errores", valora. Cree que era necesario darle una vuelta de hoja a la Selectividad al considerar que "no funcionaba. Las notas que salieron en los últimos años eran altas y elevaron las notas de corte en las universidades; no discriminaba".

Gerardo Domenech, director del IES Sánchez Lastra de Mieres, considera que "más allá del cambio concreto, me parece muy positiva la armonización de la selectividad entre las distinta comunidades. Se producen muchas disfuncionalidades respecto a quién puede ir a dónde. Cuando en una comunidad es estadísticamente más probable sacar buena nota puede restar oportunidades a los alumnos de otras comunidades con pruebas más exigentes por así decir. Avanzar hacia una igualdad de oportunidades para todo el mundo creo que es positivo".

Pruebas al detalle

Sobre la nueva orientación de la prueba, Domenech indica: "No me atrevo a meterme mucho ahí porque no lo he seguido muy de cerca y hay que conocer en detalle cómo serían las pruebas. Uno tiene que ver los ejemplos concretos para ver a qué se refieren con la idea de que la prueba sea más competencial. Hay que verlo, cómo serían esos modelos. Si realmente beben más del entorno inmediato del alumno para construir las cosas que se le preguntan. Pero hasta que no lo vea no puedo valorarlo. Insisto en que es importante que sepamos todos a lo que jugamos, para orientar bien a nuestro alumnado, y que juguemos todos con las mismas cartas".

El director del instituto de Enseñanza Secundaria Carmen y Severo Ochoa, Jesús Fernández, apunta: "La tendencia a unas pruebas competenciales forma parte de la lógica de funcionamiento y ajuste de las distintas partes del sistema educativo. Tras la implantación de una ley educativa con fuerte base competencial, es apropiado y así se acuerda ahora, que pruebas como la de acceso a la universidad lo sea también"

El director del IES Aramo, en Oviedo, Víctor Arbesú, asegura en la misma línea: "En un principio se adapta a la nueva norma, la LOMLOE, que es más competencial. La PAU tiene que estar en esa línea".

El director del IES ovetense Doctor Fleming, Santiago González, considera que "en principio no suena mal y estaría alineada con el espíritu de la LOE y LOMLOE. Como siempre habrá que esperar a ver los modelos y los criterios de calificación para poder dar una opinión más fundamentada. Va depender del planteamiento de cada materia y de cada uno de los coordinadores".

Ambigüedad

En Avilés, José Antonio Suárez, director del instituto Número 5, ve la propuesta para la nueva PAU una "decisión ambigua" que divide al conjunto de los docentes. "Es una prueba muy estresante en la que en pocos días el alumnado se juega su futuro", apunta. El hecho de que la prueba sea menos memorística e incida en el razonamiento "es lo más positivo". Suárez, que imparte la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, añade que la tendencia en las aulas es a "desarrollar los problemas que se plantean e incidir en el contexto. En asignaturas como matemáticas es muy importante que se esté orientando a que se dé importancia a la comprensión lectora del problema planteado, porque para el alumnado será mucho más útil que memorizar una operación únicamente para la prueba de ese momento".

