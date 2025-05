Un año con AVE: bajar de las tres horas el viaje con Madrid, el reto pendiente

El otro gran asunto pendiente es la liberalización, un proceso que el Gobierno ha retrasado y que esperan las compañías privadas. Ouigo, que ya opera en el sur y el Mediterráneo, se reunirá próximamente con el Principado para estudiar el mercado asturiano.

Uno de los principales problemas para las operadoras al margen de Renfe es que carecen de trenes de ancho variable, capaces de pasar sin interrupciones de un ancho a otro, como sí hacen los Avril.

"No los tienen porque no los han comprado, no hay más razón. Seguramente las compañías privadas no contaban con el éxito de la Variante en número de viajeros y ahora, al ver las cifras, quieren subirse al carro", aseguró ayer Nacho Guzmán, responsable ferroviario de CC OO, quien además criticó las últimas decisiones de Renfe: "Han eliminado cargas de trabajo en Asturias para trasladarlas a otras regiones más céntricas, algo que no mejorará el servicio", afirmó. Lo que hace la compañía es encargar algunas frecuencias Madrid-Asturias a maquinistas de otros territorios, aunque esto, en cualquier caso, no implica pérdida de empleo.