Barbón habla sobre el retraso de la liberalización ferroviaria: "Cuanto antes, mejor, pero las empresas no tienen material"

Margarita Robles, ministra de Defensa, lanzó varios mensajes claves en el contexto actual de inversiones al alza. “Asturias tiene un lugar preferente y preeminente”, dijo. Además, Robles quiso mandar un mensaje cariñoso a los “trabajadores de la fábrica de Santa Bárbara, que siempre nos dan las gracias”. Hace unos días, en la Feria Internacional de Defensa, Robles esquivó en un paseíllo el puesto de General Dynamics, multinacional americana propietaria de la fábrica, lo que fue muy comentado en sectores de defensa. Durante el desayuno, Robles remarcó “el especial vínculo de Asturias con las Fuerzas Armadas y la industria de Defensa, una relación que se afianza gracias a las 17 empresas del sector instaladas en la comunidad y a los más de 5.000 puestos de trabajo que generan”. Robles habló también de “la empresa Danima Ingeniería Ambiental, que está realizando un maravilloso trabajo, igual que la empresa TSK Electrónica y Electricidad”. “No me quiero olvidar tampoco de la empresa Astilleros Gondán, que es una empresa líder en el subsector naval”, manifestó la titular de Defensa.

Aseguró a su vez que hay en marcha proyectos muy grandes para Asturias, donde Indra “tiene previsto construir un centro que concentre los recursos industriales y de ingeniería de diseño, con el objetivo de disponer de capacidades industriales, fundamentalmente para el ensamblaje final del vehículo sobre ruedas 8x8 y del futuro vehículo sobre cadenas VAC”. En 2023, las ventas de las empresas de defensa en Asturias fueron de 914 millones de euros, más de un tercio de tecnología dual, según dijo.

Además, también tuvo palabras muy cariñosas en lo personal hacia Barbón. “Te quiero agradecer la cercanía con nuestras Fuerzas Armadas”, le dijo, recordando el Día de las Fuerzas Armadas del año pasado, celebrado en Asturias. “Ese día iba con el presidente saludando a la gente y me di cuenta de su cercanía. La gente le decía: ‘Te veo más guapo, has adelgazado’. Me pareció genial”, indicó la ministra. “He vivido desde muy pequeña los valores de Asturias y me siento muy identificada con la región”, clamó.